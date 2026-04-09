El pueblo rural en EE.UU. que se niega a la construcción de un centro de detención de ICE para migrantes

Durante meses, dos vecinos, el demócrata Gareth Fenley y el conservador John Miller, se reúnen diariamente bajo una misión.

Todas las mañanas, se suben a sus autos y recorren varios kilómetros de carreteras rurales bordeadas de granjas hasta llegar a un almacén enorme, gris y vacío de más de 90.000 metros cuadrados.

Al llegar, inspeccionan cuidadosamente el lugar para asegurarse de que no se ha iniciado ninguna construcción.

Respiran aliviados cada vez que comprueban que el edificio sigue intacto.

Ese vasto almacén industrial, que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) compró en febrero, forma parte de un plan de US$38.300 millones para abrir decenas de centros de detención de migrantes en todo el país.

Pero muchos se oponen a dicho plan, no solo en comunidades demócratas, sino también en lugares como Social Circle, un pueblo conservador que apoyó abrumadoramente a Donald Trump en las últimas elecciones y su promesa de deportar a millones de inmigrantes indocumentados.

“Las personas tienen distintas razones, pero coinciden con el mismo mensaje”, explica Fenley. “Y ese mensaje es: ‘No queremos aquí un centro de detención'”.

Reuters:

Muchas personas que respaldan las políticas migratorias del presidente temen que el centro de detención consuma recursos críticos del pequeño pueblo, al triplicar su población, y transforme un lugar conocido por su tranquilidad en un “pueblo prisión”.

En marzo, esas preocupaciones llevaron a que el gestor municipal, Eric Taylor, le cortara el suministro de agua al almacén.

La decisión hizo que este pueblo, que solo tiene un semáforo, se convirtiera en un inesperado símbolo de resistencia.

“Si abrimos ese medidor de agua, les damos acceso total a todo el suministro de la ciudad”, le dijo Taylor a la BBC. “No puedo permitir que eso pase sin saber cuál será el impacto”.

Ahora, los planes para construir un centro de detención con capacidad para 10.000 personas parecen estar en pausa.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó que también ha parado los planes para adquirir otros almacenes como el de Social Circle, aunque el destino de las instalaciones en las que ya ha invertido millones de dólares sigue sin estar claro.

El DHS no respondió directamente a una solicitud de comentarios de la BBC sobre la instalación en Social Circle.

Pero señaló en un comunicado que: “Como ocurre con cualquier transición, estamos revisando las políticas y propuestas de la agencia”.

El DHS canceló una reunión programada para hablar del almacén de Social Circle porque planeaba una “revisión de los procesos del departamento” bajo su nuevo liderazgo, dijo Taylor.

Los residentes del pueblo se muestran optimistas, pero con precaución.

“Estamos ansiosos por ver el resultado de esta revisión. Ya tomaron la decisión. Ya compraron el edificio, así que habrá consecuencias, se complete o no el proyecto”, afirmó Miller.

Un problema de recursos

En el centro de Social Circle hay una réplica de un pozo, símbolo de los orígenes del pueblo fundado en 1832.

Casi dos siglos después, el agua se ha convertido en el eje de la resistencia local frente a la agencia ICE.

Los habitantes aseguran que el sistema de agua, que abastece a unas 5.000 personas, ha tenido problemas desde hace décadas y que la instalación de ICE requeriría mucho más de lo que este frágil sistema puede proporcionar.

El pueblo tiene permiso para extraer un millón de galones diarios del río Alcovy, al sur de la localidad. En verano, ya utiliza unos 800.000 galones al día.

Según ICE, el centro utilizaría por sí solo un millón de galones diarios.

Taylor explicó que, tan pronto como se presentó la solicitud de suministro de agua, dejó claro a la agencia que no la autorizaría.

“Les dije en ese momento que el medidor de agua estaba bloqueado y que permanecería así hasta que pudiéramos comprender mejor cuál sería el impacto en nuestro suministro”.

BBC NEWS: John Miller tiene su granja de caballos justo frente a las instalaciones que compró la agencia ICE para construir su centro.

Miller, cuyo rancho de 20 hectáreas para caballos está ubicado justo frente al almacén adquirido por ICE, afirmó que las autoridades no hicieron la debida diligencia cuando seleccionaron las ubicaciones de los futuros centros de detención.

“Se repite la misma historia una y otra vez”, aseguró. “No informaron nada a las comunidades. No se les consultó”.

“Entiendo el porqué, pero no entiendo cómo lo están manejando”.

Miller señaló que los funcionarios federales han planteado varias soluciones, incluyendo perforar un pozo en el almacén o transportar un millón de galones de agua al día.

Pero el padre de siete hijos advirtió que perforar nuevos pozos podría afectar al que él utiliza para abastecer a sus caballos, gallinas, gatos y perros.

Transportar tanta agua por las carreteras de dos carriles de Social Circle también generaría problemas. “Serían seis o siete camiones por hora, las 24 horas del día”, señaló Miller.

El DHS no respondió directamente a la lista de preguntas de la BBC sobre cómo planea manejar el suministro de agua.

A Taylor también le preocupa el antiguo sistema de alcantarillado del pueblo, instalado en 1962 y que lleva 20 años necesitando reemplazo.

“¿A dónde se supone que irá todo ese desagüe?”, preguntó.

“No tenemos capacidad para manejar un millón de galones de aguas residuales provenientes de ese sitio”.

Una oposición diversa

La batalla de Social Circle contra ICE comenzó cuando sus residentes se enteraron, a través de un reportaje del Washington Post en diciembre, de que el almacén estaba entre los 23 lugares seleccionados para construir centros de detención.

Rápidamente, apelaron al gobierno y a sus representantes federales, argumentando que el pueblo no contaba con los recursos para la instalación.

Pese a eso, ICE lo compró en febrero por casi US$130 millones, más de cuatro veces su valor estimado inicial.

Desde entonces, Miller, Fenley y otros han liderado la resistencia para frenar el proyecto, organizando protestas y reuniones con cientos de residentes preocupados.

El senador demócrata de Georgia, Raphael Warnock, visitó el lugar y su oficina participó en una reunión informativa con funcionarios de ICE, pero, según un portavoz, “siguen sin responderse muchas preguntas”.

Otras comunidades que también fueron seleccionadas para proyectos similares han manifestado su oposición.

La semana pasada, el estado de Michigan presentó una demanda para impedir que el DHS convierta un almacén en un centro de ICE en la ciudad de Romulus, al argumentar que el centro estaría demasiado cerca de zonas residenciales y escuelas y que estaría en riesgo debido a futuras inundaciones.

Nueva Jersey y Maryland también recurrieron a los tribunales para frenar proyectos de ICE, mientras que residentes de Merrimack, en New Hampshire, lograron convencer a funcionarios electos y detuvieron la construcción de una instalación en su localidad.

BBC NEWS: Gareth Fenley, demócrata, afirma estar preocupada por posibles problemas de derechos humanos que podría traer un centro de detención a su pueblo.

Para algunos residentes de Social Circle, no es solo una cuestión de recursos, sino también de derechos humanos.

Fenley dijo que ella y otros demócratas del pueblo están preocupados por la posibilidad de que haya personas “almacenadas en un lugar que no fue construido para albergar humanos”.

También le inquietan los reportes de abusos en centros de detención.

Al menos 13 inmigrantes murieron bajo custodia de ICE entre enero de 2026 y principios de marzo, según la propia agencia, y grupos de derechos civiles han denunciado que los detenidos enfrentan condiciones inseguras, como falta de alimentos, hacinamiento y negligencia médica.

Otras personas también tienen quejas no solo por quienes estarían dentro de la instalación, sino por la comunidad que la rodea.

“Tenemos una escuela secundaria, un código postal, una tienda de comestibles y un solo semáforo. Y vamos a triplicar el tamaño de nuestro pueblo”, argumenta Valerie Walthart, quien trabaja en una granja veterinaria a pocos kilómetros de la propiedad de Miller.

Walthart añadió que, como madre, le preocupa la seguridad, ya que el centro de detención estaría a solo cinco minutos en auto de la escuela primaria local.

Por su parte, Joy Coker, madre de tres hijos en la zona, aseguró que la ubicación del almacén es “inquietante”.

Entre la necesidad y el rechazo

El representante republicano de Social Circle, Mike Collins, también se opuso públicamente al proyecto de ICE.

“Aunque estoy alineado con la misión de ICE de detener y deportar a los inmigrantes ilegales con antecedentes criminales que han cruzado nuestra frontera debido a las políticas imprudentes de Joe Biden, coincido con la comunidad en que Social Circle no cuenta con los recursos suficientes que requeriría esta instalación”, escribió.

Rick Cook, residente de la vecina localidad de Monroe, dijo que no estaba a favor del centro, aunque considera que Estados Unidos debe endurecer su política contra la inmigración ilegal.

Añadió que él y otros miembros de su iglesia en Social Circle esperan poder ofrecer orientación religiosa a los inmigrantes que sean retenidos en la instalación.

“Pasará lo que tenga que pasar, y trataremos de encontrar la manera de sacar lo mejor de cualquier resultado”, afirmó.

Para Steven Williford, propietario de una granja de ganado en Social Circle y votante de Trump, ICE es un “mal necesario”. Pero no podía creer la noticia cuando se enteró de que construirían un centro de detención en su comunidad.

“Me pareció una locura poner algo así en esta comunidad, sin previsión, sin autorización previa, sin siquiera consultarle a la gente”, afirmó.

“Estoy a favor de hacer lo mejor para el país, pero ¿es esto lo mejor para esta comunidad?”, agregó. “Esa es la pregunta”.

Miller dijo que entiende por qué algunos podrían sentirse confundidos por la reacción de este pueblo republicano. Señaló que los centros de detención son necesarios para mantener a las personas bajo custodia y garantizarles el debido proceso.

“No se puede decir que es algo necesario y luego no estar, al menos en cierta medida, dispuesto a que haya una instalación así”, afirmó.

Sin embargo, añadió que en la práctica ninguna comunidad quiere una instalación de este tipo que afecte la reputación de su localidad.

“Echo de menos los días en que éramos conocidos por el Blue Willow Inn”, señaló, en referencia al famoso restaurante tipo buffet que cerró durante la pandemia y que fue visitado por celebridades como la actriz Helen Mirren.

EPA:

Algunos residentes esperaban que un cambio en el liderazgo federal pusiera en pausa los planes para el almacén.

Trump destituyó a su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a principios de marzo, tras las críticas por la ofensiva migratoria de la administración en Minneapolis a comienzos de este año, cuando agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses.

El presidente nominó al senador Markwayne Mullin para sustituirla, tras lo cual el DHS dio señales de que podría estar reconsiderando sus planes.

En una declaración a la BBC, el DHS hizo referencia a comentarios de Mullin durante su audiencia de confirmación del cargo:

“Tenemos que proteger el país y lo vamos a hacer, pero queremos trabajar con los líderes comunitarios”, aseguró en marzo.

BBC NEWS: Algunos residentes están preocupados por la seguridad que supone la llegada de 10.000 detenidos a su ciudad.

Estaba previsto que la instalación de Social Circle abriera en abril, pero las obras parecen haberse estancado.

La agencia aún no ha adjudicado un contrato para el almacén ni ha comenzado la gran transformación necesaria para convertir el espacio vacío en un amplio complejo judicial, con áreas de detención, gimnasios, espacios recreativos, salas de audiencias, comedores e incluso un campo de tiro.

Los residentes han recibido con entusiasmo la posible pausa, entre ellos Walthart, quien señaló que la decisión les da a los vecinos “un poco de tiempo para respirar, ya que casi todos los días nos despertamos preguntándonos si hoy será el día en que empiecen a llegar los camiones”.

“Podemos disfrutar de la vida en nuestro pequeño pueblo”, dijo, “al menos por un tiempo más, eso esperamos”.

Fotos: Meiying Wu

BBC:

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