“Estamos perdiendo la guerra”, afirma el demócrata Seth Moulton quien ve a China como vencedor

Contrario a los señalamientos del presidente Donald Trump donde asegura tener a Irán a punto de rendirse después de haberlo bombardeado por más de tres semanas, Seth Moulton, representante por Massachusetts, advierte que Estados Unidos está perdiendo la guerra al grado de solicitar la intervención de China para llegar a un acuerdo de paz.

Por orden del jefe de la nación, el 28 de febrero, la armada estadounidense inició una ofensiva militar en contra de la República Islámica bajo el argumento de evitarle continuar adelante con su programa de enriquecimiento de uranio, pues se tenía conocimiento de que pretendía fabricar armamento nuclear.

En ese momento, Trump menosprecio el poder de resistencia de los iranís y su estrategia de respuesta atacando a las bases militares estadounidenses instaladas en ciertas zonas de cinco de las seis petro-monarquías que existen en el Golfo Pérsico.

Ese error del republicano de 79 años ha provocado que el tránsito de buques cargados de petróleo y otras mercancías por el estrecho de Ormuz se interrumpiera durante semanas, detonando una crisis energética a la cual no se le ve una solución inmediata.

No obstante, el mandatario estadounidense continúa pregonando que Irán está pidiendo un alto al fuego a cambio de su rendición.

La mayoría de los ciudadanos en Irán han cerrado filas para soportar los bombardeos estadounidenses y advierten que seguirán en pie de guerra. (Crédito: Osamah Abdulrahman / AP)

Al respecto, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, el demócrata Seth Moulton sostiene que Donald Trump ya se acercó al gobierno chino solicitando su ayuda para convencer a Irán que permita la navegación total de buques comerciales en el estrecho de Ormuz, pues de momento se sabe que sólo se lo tiene permitido a embarcaciones ajenas a los intereses estadounidenses y a cambio de $2,000,000 de dólares pagados en yuanes.

“Al parecer, ahora su principal objetivo es reabrir el estrecho de Ormuz, que, para que quede claro, estaba abierto antes de que Trump iniciara esta guerra innecesaria. Así que, la realidad es que, en este momento, estamos perdiendo esta guerra.

Si Trump detuviera la guerra esta noche, tendría que negociar con los iraníes para reabrir el estrecho que han cerrado, por eso está suplicando, está suplicando a nuestro mayor adversario, la República Popular China, el Partido Comunista Chino, está pidiendo que vengan a rescatarlo, para reabrir este estrecho”, expresó.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el precio del galón de gasolina ya se elevó un dólar con respecto al mes pasado y podría continuar al alza si el conflicto bélico en contra de Irán se prolonga.

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