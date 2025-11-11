Mikey Varas no tiene preferencias dentro de San Diego FC

Hirving Lozano es la principal figura dentro de San Diego FC. El delantero mexicano llegó al club para liderar un proyecto que apenas vive su primera experiencia en la máxima categoría. Sin embargo, el “Chucky” tiene que ganarse su puesto en la plantilla como cualquier otro futbolista. Así lo explicó Mikey Varas.

El entrenador de San Diego FC ha sido respaldado por los resultados del club. Mikey Varas tiene peso dentro del equipo después de llevar al club al liderato de la Conferencia Oeste. Varas tiene una filosofía de meritocracia dentro del equipo. Hirving Lozano no jugará solo por su nombre.

“La clave son los jugadores. Estos chicos son gigantes, son cracks. Nosotros empezamos de cero el primer día, cada uno conociendo sus nombres y el trabajo. El sacrificio que han hecho estos chicos es inmenso para jugar un partido que ha jugado enfrente de su afición. Estoy muy orgulloso de ellos”, dijo Mikey Varas.

No está de más recordar que Hirving Lozano fue apartado momentáneamente del equipo por un caso de indisciplina. Sin embargo, en la serie contra Portland Timbers, el “Chucky” volvió a ser usado por su entrenador. Pero eso no indica que sea titular en las siguiente fase.

“Cada semana se compite para la alineación, para la titularidad. Nosotros tenemos esta cultura de competencia, y lo más importante es que yo siempre armo el equipo para ganar el partido”, agregó.

Hirving Lozano determinante

En la serie contra Portland Timbers, el “Chucky” demostró que es un jugador que le puede aportar mucho al conjunto de Mikey Varas. El mexicano ingresó desde el banquillo en el segundo duelo y marcó el gol que le dio una ventaja momentánea a San Diego en la Serie.

En el tercer encuentro, Hirving Lozano jugó 20 minutos en la goleada de San Diego FC 4-0 sobre Portland Timbers. El “Chucky” aportó una asistencia.

El conjunto de Mikey Varas ahora afrontará las semifinales de conferencia. El 24 de noviembre San Diego FC recibirá a Minnesota en un partido que se desarrollará en el Snapdragon Stadium de California.

El Chucky en la MLS

