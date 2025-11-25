San Diego FC avanza a una final histórica y está más cerca de la Copa MLS Audi 2025

San Diego FC se llevó una trabajada victoria 1-0 sobre Minnesota United en el Estadio Snapdragon. Ante más de 32,000 personas, Anders Dreyer anotó el tanto ganador que le dio el pase a San Diego a la final de la Conferencia Oeste de la MLS.

En el triunfo del club debutante de la MLS destacaron Anders Dreyer y el guardameta Pablo Sisniega. El primero anotó al minuto 72 el único gol del partido; el segundo mantuvo a raya a la ofensiva de Minnesota y dejó su arco en cero.

“Sabíamos que siempre iba a ser una gran prueba en cuanto a crear suficientes ocasiones claras porque son un equipo bien entrenado y defienden ese bloque bajo muy, muy bien. Pero trabajamos en algunas cosas que creo que los chicos ejecutaron muy bien, y sentí que se avecinaba“, dijo Mikey Varas, entrenador del conjunto estadounidense.

Anders Dreyer ha sido un jugador muy determinante para San Diego FC en esta postemporada. El futbolista danés ya acumula 6 contribuciones directas de gol en esta etapa (4 anotaciones y 2 pases de gol). Dreyer ha liderado a San Diego FC a alcanzar su primera final de Conferencia. El club se convierte en el segundo equipo de la historia que alcanza estas instancias en su primera temporada.

Final de Conferencia a la vista

San Diego FC recibirá a Vancouver Whitecaps FC en la Final de la Conferencia Oeste de los Playoffs de la Copa MLS Audi 2025. El partido se desarrollará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Snapdragon. Vancouver viene de eliminar en penales a Los Angeles FC.

“Ahora mismo, se trata de tener este pequeño momento para reconocer que estos chicos siguen haciendo historia porque nadie puede quitarles esa actuación contra un equipo muy, muy bueno. El próximo partido será completamente diferente, y nos centraremos en la recuperación, en los dos o tres puntos más importantes de ese partido, y luego en salir a jugar con todas nuestras fuerzas”, dijo Mikey Varas con relación a ese partido.

San Diego FC Vs. Vancouver

Sigue leyendo:

– Mikey Varas no tiene preferencias dentro de San Diego FC

– Sigue la incertidumbre sobre el estatus de Hirving Lozano

– Mikey Varas no tiene preferencias dentro de San Diego FC

– La Liga MX es mejor que fútbol argentino, según Bruno Marioni