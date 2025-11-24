Sigue en vivo el minuto a minuto entre San Diego FC vs Minnesota por Semifinales de Conferencia

San Diego FC continúa viviendo un arranque que parece sacado de un guion ideal.

En su primera temporada en la MLS, el equipo californiano no solo ha conquistado a su afición, sino que también se ha instalado en el debate sobre los debuts más sólidos en la historia de la liga, comparado incluso con el impacto inicial de LAFC en 2018. Con Hirving “Chucky” Lozano como figura mediática —aunque no el eje exclusivo del proyecto—, la franquicia está a pocas victorias de acercarse a lo logrado por Chicago Fire en 1998 y Houston Dynamo en 2006, los únicos equipos de expansión que levantaron la MLS Cup en sus primeros años.

Un duelo clave en el Snapdragon Stadium

Este lunes, San Diego recibirá a Minnesota United con el boleto a la final del Oeste en juego. Ambos equipos necesitaron tres partidos para superar la primera ronda: San Diego cerró con una goleada 4-0 ante Portland Timbers, mientras Minnesota dejó fuera a Seattle Sounders tras una serie resuelta desde el punto penal.

El desempeño de San Diego ha sido llamativo desde el inicio. Su estilo de posesión —por encima del 60% en la temporada regular— se ha traducido en una ofensiva eficaz, con ocho goles en tres juegos de playoffs y once partidos con tres o más tantos en el año. Además, llegan con cinco duelos seguidos sin perder en tiempo regular y un dominio claro en casa, con un global de 6-1 en la primera ronda.

Minnesota, pese a llegar motivado por su remontada ante Seattle, enfrenta un reto complejo lejos de casa: suma tres encuentros sin ganar como visitante y ha recibido seis goles en ese lapso. Su único triunfo en semifinales de conferencia data de 2020.

San Diego busca extender una temporada debut que ya dejó huella. Minnesota quiere dar otro golpe. El pase a la final del Oeste está en juego.

