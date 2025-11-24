New York City da el batacazo en MLS y será rival del Inter Miami

El New York City FC dio el batacazo en la fase final de la MLS 2025 con la victoria 0-1 al Philadelphia Union, campeón del Supporters’ Shield.

Con este resultado, el NYCFC avanzó a la final de la Conferencia Este, donde lo espera el Inter Miami de Lionel Messi.

Maximiliano Moralez, el héroe inesperado de New York

El veterano mediocampista argentino Maximiliano Moralez se convirtió en el protagonista del partido al marcar el único gol del encuentro al minuto 27.

La jugada fue una auténtica obra de arte de la conexión argentina del New York City:

Agustín Ojeda inició la acción por la banda derecha. Tocó para Nico Fernández, quien filtró un pase exquisito entre líneas.

Moralez atacó el espacio, ingresó al área y definió con clase para silenciar al Subaru Park.

Ese tanto fue suficiente para tumbar al mejor equipo de la temporada regular y dejar fuera al favorito en las apuestas.

Philadelphia queda fuera pese al Supporters’ Shield

El Philadelphia Union llegaba con todo a favor. Fue el mejor equipo de la fase regular, jugaba la semifinal de conferencia en casa y era el candidato natural para pelear la MLS Cup.

Pero nada de eso bastó. El New York City resistió, defendió con orden y aprovechó la única jugada clara del partido para consumar la sorpresa más grande de los playoffs.

Final de la Conferencia Este: Inter Miami vs. New York City

La victoria dejó al New York City clasificado a la final del Este, donde se medirá este sábado en Miami a un Inter Miami encendido, que viene de derrotar 0-4 al Cincinnati con una actuación dominante.

Miami ganó con un gol de Messi, doblete de Tadeo Allende y un gol del joven Matteo Silvetti.

Fue el sexto gol de Messi en estos ‘play-off’ de la MLS, su número 35 en liga. El astro argentino participaría en todos los goles del Inter en Cincinnati, autor de las asistencias en las otras tres dianas.

El ganador obtendrá el pase a la gran final de la MLS Cup, donde lo espera el campeón de la Conferencia Oeste, con Vancouver ya instalado en esa instancia.

