Sigue en vivo el minuto a minuto entre Juárez y Pachuca por el Play In de la Liga MX

Bravos de Juárez y Tuzos del Pachuca se medirán este domingo en el Estadio Olímpico Benito Juárez para definir al octavo clasificado a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, una eliminatoria que entregará el último boleto disponible y cuyo ganador enfrentará a Toluca en los cuartos de final. El duelo llega cargado de contrastes, presiones distintas y una sensación compartida: es la última oportunidad para mantenerse con vida en el torneo.

Juárez encara este compromiso con un estado anímico más delicado. Aunque terminaron por encima de Pachuca en la tabla general, su caída reciente ante Xolos en el primer encuentro del Play In los dejó en esta instancia definitiva. El golpe fue fuerte. Los fronterizos no encontraron estabilidad ante los Canes Aztecas y, aunque tuvieron momentos rescatables, fueron arrollados en largos pasajes del partido. La ventaja ahora es que regresan a casa, un entorno que podría equilibrar la balanza después de la decepción vivida en Tijuana.

El conjunto dirigido por Martín Varini necesita recomponer rápido. Las esperanzas del equipo recaerán, una vez más, en jugadores con recorrido como Rodolfo Pizarro, quien carga con la responsabilidad de evitar otro semestre frustrante. Es un fantasma que el club conoce bien: en el torneo anterior, Pumas los eliminó en penales, dejándolos a un paso de la Liguilla y con la sensación de que el esfuerzo no había alcanzado en los momentos clave.

Del otro lado, Pachuca llega con un impulso mucho más favorable. Los Tuzos firmaron un triunfo sólido por 3-1 sobre Pumas en el Estadio Hidalgo, una actuación que no solo significó avance en el Play In, sino también la peor noche de Keylor Navas desde su llegada al futbol mexicano. El cambio de rumbo del equipo fue inmediato desde la salida de Jaime Lozano y la llegada de Esteban Solari, quien ajustó apenas unas piezas y logró un giro notable en apenas ocho días.

🧳 | Seguros y listos llegamos los Tuzos al Olímpico Benito Juárez para buscar el pase a la liguilla.



Por: @terrawindgp #BravosPachuca pic.twitter.com/hGCMEpGscO — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 24, 2025

La transformación fue visible en la cancha y también quedó reflejada en palabras del propio Solari. Tras el triunfo, el técnico explicó: “Que los jugadores estén convencidos de su capacidad. Están convencidos del club en el que están, uno muy grande a nivel mundial. Ellos lo sabían y necesitaban esto. Lo que más se traba es la cabeza y las emociones. Estos ocho días trabajaron de excelente manera, enfocados, brindados y vi un equipo comprometido los 90 minutos”.

Pachuca, sin embargo, enfrenta una dificultad importante: la baja de Enner Valencia, lesionado ante los felinos. El delantero es una pieza esencial y su ausencia modifica las opciones de ataque para un partido que no ofrece margen de error. Aun así, el equipo hidalguense viaja a la frontera con una motivación renovada y la certeza de que recuperó confianza justo a tiempo.

El boleto final se define en 90 minutos que prometen tensión y un choque de necesidades muy distintas. Juárez busca evitar otro cierre doloroso, mientras Pachuca pretende sostener su reacción bajo Solari y confirmar que aún tienen combustible para competir entre los ocho mejores del país.

