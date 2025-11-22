Paul Pogba volvió al fútbol, pero sufrió goleada 4-1

Paul Pogba volvió a competir después de 811 días y lo hizo en una noche que combinó emoción personal con frustración colectiva. El mediocampista francés, número 8 del AS Mónaco, reapareció este sábado en el estadio Roazhon Park de Rennes tras cumplir su sanción por dopaje y completar una preparación física intensa para recuperar ritmo. Su equipo, sin embargo, cayó 4-1 en una dura derrota.

El regreso se produjo en el minuto 84 y 11 segundos, cuando el partido ya estaba prácticamente sentenciado. Pogba ingresó con el marcador 4-0 en contra, con gesto serio y bajo una inesperada ovación del público rival, atento a cada movimiento del campeón del mundo. Solo jugó once minutos, pero para él significaron un comienzo. Al terminar el encuentro, se arrodilló sobre el césped y habló para sí mismo, una escena que recorrió Europa.

PAUL POGBA IS BACK ON THE FOOTBALL PITCH FOR THE FIRST TIME IN OVER TWO YEARS 👏 pic.twitter.com/2OxknXz2w3 — ESPN FC (@ESPNFC) November 22, 2025

Antes de entrar, Pogba había esperado varios minutos. Se preparó para ingresar al 78, pero el balón no salía y aún presenció un penal en contra al 82 que dejó el marcador 4-0. Luego sí, el 84 marcó su retorno al deporte de su vida. Con él ya en el campo, Mika Biereth anotó el 4-1, el único gol del Mónaco, que cayó a la octava posición con tres derrotas seguidas. Rennes, por su parte, subió al quinto puesto.

Un regreso marcado por emoción, sanciones y la apuesta del Mónaco

“Siempre tuve este pensamiento positivo en mi cabeza, que podía volver a los terrenos de juego en cualquier momento. Por supuesto, hubo momentos de duda, pero siempre quise mirar hacia adelante y hacia el futuro. Mirando a mis hijos, me dije a mí mismo que quería que me vieran jugar en el campo. Sueño con que celebren uno de mis goles”, había declarado el pasado 3 de julio, cuando fue presentado como nuevo jugador del Mónaco.

Ese día firmó su contrato con evidente emoción. “Es muy raro verme llorar así. Espero que lo hayan disfrutado. Tengo muchas imágenes que me vinieron a la mente, por todo lo que pasé. Volver y fichar por Mónaco, con un club que creía en mí. No pude contenerme. Sobre todo, fue un momento de alegría”, explicó entonces, aún lejos de su regreso oficial.

Pogba nunca había jugado la Ligue 1. Su carrera se desarrolló entre el Manchester United, donde sumó 233 partidos, y la Juventus, con 190 encuentros. Con Francia disputó 91 duelos y marcó 11 goles, además de ser campeón del mundo en 2018.

Su último partido había sido el 3 de septiembre de 2023, con la Juventus, cuando disputó 28 minutos frente al Empoli. Ocho días después fue suspendido por dopaje tras dar positivo por testosterona en un control del 20 de agosto de 2023 contra el Udinese. En febrero de 2024 recibió una sanción de cuatro años, aunque en septiembre de ese mismo año el TAS la redujo a 18 meses al concluir que la ingesta no fue intencional.

Ya sin contrato con la Juventus, el Mónaco apostó por él. Meses después, llegó su regreso.

El duelo estuvo cuesta arriba para el equipo desde temprano. Abdelhamid Ait Boudlal abrió el marcador al 20. En la segunda parte llegó el 2-0, obra de Mahdi Camara tras un rebote del portero Lukas Hradecky. Más tarde, Breel Embolo firmó el 3-0 con un cabezazo al 70. El 4-0 llegó desde el punto penal por medio de Ludovic Blas.

El panorama se complicó aún más con la expulsión de Denis Zakaria al 66, cuando pisó a LePaul y lo lesionó. Aun así, el técnico Sebastian Pocognoli esperó para usar a Pogba. Tras el cuarto gol, finalmente lo mandó al campo. Fue la única buena noticia para un Mónaco que solo pudo descontar en el tramo final.



