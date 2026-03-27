Aseguran que Gianni Infantino solicitó reunión urgente con la presidenta Claudia Sheinbaum

Frente a todas las versiones que han surgido en las últimas horas respecto a ciertos detalles que pudieran enturbiar el éxito de los partidos del Mundial 2026 en territorio azteca, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunirá con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, este lunes en Palacio Nacional.

La reunión fue confirmada por la propia titular del ejecutivo con la finalidad de tratar temas de carácter logístico y de organización inherentes al propio torneo mundial para que todo salga sin contratiempos y la imagen de México no se deteriore a nivel internacional.

¡IMPRERDIBLE INTERACCIÓN! 🇲🇽⚽🤩



El saludo entre Amaury Vergara y Gianni Infantino dejó MUY BIEN parado a México como sede mundialista, en una plática donde se destacó la magnitud y calidad del estadio en Guadalajara, así como los proyectos que ha tenido el dueño del equipo en… pic.twitter.com/hQMGm1K4gE — Claro Sports (@ClaroSports) December 5, 2025

Sheinbaum no quiso mencionarlo en la Mañanera, pero versiones extraoficiales aseguran que en la FIFA existe resquemor sobre la posibilidad de que el evento se vea interrumpido en su logística por marchas y manifestaciones en contra del manejo que se le ha dado a muchas cosas por parte del gobierno que comanda la señora Sheinbaum.

El Mundial 2026 marcará un hecho histórico al ser el primero que se realizará en tres países como Estados Unidos, México y Canadá, que representará todo un reto para la historia de los Mundiales, pero sobre todo en la cuestión logística, sobre todo porque los problemas sociales se interrelacionan con el evento deportivo y es donde el asunto puede derivar en hechos que enturbien el evento.

El máximo referente de la FIFA buscará satisfacer sus dudas respecto a las versiones de que al inicio y durante el torneo se podrían generar reclamos y manifestaciones por diferentes asuntos pendientes que tiene en cuestión social el actual gobierno.

Gianni Infantino estuvo presente en las sedes de Guadalajara y Monterrey con motivo del repechaje mundialista, en donde fue recibido por los mandatarios estatales Pablo Lemus de Jalisco y Samuel García de Nuevo León.

En la Sultana del Norte fue vestido como mexicano y en la Perla Tapatía convivió con Amaury Vergara, dueño de las Chivas

🤠⚽ ¡Una bienvenida muy norteña!



El Presidente de FIFA, Gianni Infantino, estuvo presente en el Estadio Monterrey para presenciar el partido de repechaje entre Bolivia y Surinam.



Minutos después apareció Samuel García, Gobernador de Nuevo León, para saludarlo y además… pic.twitter.com/68p2lLyXTA — Diario Cambio (@Diario_Cambio) March 27, 2026

Sigue en pie el concurso para el boleto de Sheinbaum

Por otra parte, la presidenta informó que continúa el concurso para otorgar el boleto número 001 del partido inaugural a una joven mexicana de entre 18 y 25 años, donde hasta el momento se asegura que 400 participantes se han inscrito a través del envío de videos realizando habilidades futbolísticas y que serán la base de la dinámica para promover la participación de la juventud de cara al evento mundialista.

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