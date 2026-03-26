México aprueba ingreso de Ejército de EE.UU. para capacitar a Fuerzas Federales rumbo al Mundial de Futbol

El Senado de México aprobó la solicitud del Ejecutivo Federal para el ingreso por un timepo determinado personal militar de Estados Unidos como parte de los preparativos de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La medida fue aprobada con 110 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, el pleno autorizó la entrada de 35 elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses para participar en ejercicios de adiestramiento con corporaciones mexicanas.

La medida forma parte del Evento SOF 32, que incluye el “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”.

Milirares capacitarán a fuerzas mexicanas

Según la solicitud enviada por la Secretaría de Gobernación, las actividades se desarrollarán del 3 de abril al 1 de mayo y buscan mejorar la coordinación operativa ante posibles escenarios de riesgo durante el torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el dictamen, el contingente estadounidense llegará en una aeronave Hércules C-130 con armamento y equipo militar. Durante su estancia, impartirán capacitación a unidades mexicanas especializadas, entre ellas la Unidad Naval de Operaciones Especiales, la Fuerza de Tarea para el Mundial 2026 y personal de la Agencia Federal de Aviación Civil.

El senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí, defendió la autorización y afirmó que la cooperación internacional es clave para garantizar la seguridad de los visitantes que llegarán al país.

‼️‼️ Militares de EU ingresarán a México para entrenar a nuestros militares para la seguridad del Mundial de fútbol.



Serán 35 elementos y estarán del 3 de abril al 1 de mayo.



El @senadomexicano autorizará el ingreso es breve. pic.twitter.com/GQ2qNjCQLQ — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) March 24, 2026

“Es fundamental que estos ejercicios se realicen en México para asegurar condiciones de tranquilidad tanto para turistas nacionales como internacionales”, dijo.

La Secretaría de Gobernación indicó que el entrenamiento busca fortalecer la capacidad de reacción ante contingencias y mejorar la interoperabilidad entre distintas corporaciones de seguridad, particularmente en las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Aunque la presencia de fuerzas extranjeras ha generado debate político, el acuerdo aprobado establece que la participación será temporal y limitada a labores de capacitación.

Los militares estadounidenses permanecerán en el país durante 36 días sin funciones operativas directas fuera del entrenamiento, según legisladores del oficialismo.

La autorización forma parte de las acciones impulsadas por el Estado mexicano para atender los desafíos logísticos y de seguridad asociados a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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