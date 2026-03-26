ONG denuncia que derrame en el Golfo de México inició en Campeche y que gobierno de Sheinbaum lo sabía desde febrero
ONG afirman que el derrame en Veracruz y Tabasco inició en febrero en Campeche y acusan contención insuficiente y falta de información oficial
Organizaciones ambientalistas afirmaron que con base en imágenes satelitales, que el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, que ha alcanzado 391.5 millas. de litoral en Veracruz y Tabasco, comenzó en febrero en aguas de Campeche.
Agrupaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) señalaron que las imágenes evidencian “conocimiento temprano, contención insuficiente y opacidad oficial”.
Denuncian que derrame petrolero comenzó en febrero
De acuerdo con su análisis, el derrame habría iniciado entre el 11 y el 17 de febrero en una embarcación cercana a la plataforma Abkatún y llegó a abarcar 19.3 millas cuadradas. Las organizaciones indicaron que las imágenes evidencian maniobras de contención que no evitaron la expansión del hidrocarburo y que no hubo información pública oportuna sobre los riesgos ni sobre las medidas tomadas por las autoridades.
Las ONG señalaron que entre el 6 y el 10 de febrero una embarcación permaneció en la zona donde, según su reporte, comenzó el vertido en cantidades pequeñas. Añadieron que a partir del 11 de febrero la descarga se intensificó y que para el 13 ya era visible, mientras al menos cinco embarcaciones realizaban acciones de contención, las cuales consideraron insuficientes.
También aseguraron que el derrame siguió activo al menos hasta el 17 de febrero y que su dispersión se relacionó con corrientes marinas y condiciones meteorológicas, favoreciendo su llegada gradual a las costas de Tabasco y Veracruz en las últimas tres semanas.
ONG señalan omisiones de autoridades
Las organizaciones acusaron que la atención al incidente no siguió los lineamientos del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas, vigente desde 2023. Solicitaron a la Secretaría de Marina, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y a otras dependencias explicar qué medidas aplicaron, en qué fecha y por qué no alertaron a la población.
Gobierno federal anuncia apoyos y continúa investigación
El Gobierno de México informó que se destinarán más de dos millones de dólares en apoyos económicos y técnicos para atender las afectaciones en el Golfo de México. Señaló que se han recolectado 128 toneladas de residuos y que continúa una “investigación técnica y científica” para determinar el origen del derrame mediante imágenes satelitales, drones y sobrevuelos de la Armada de México. También negó que las imágenes difundidas por Greenpeace correspondan a imágenes satelitales reales.
Afectaciones económicas en Tabasco
En Tabasco, el gobierno estatal reportó un recorrido por la Laguna Mecoacán y el Río Seco, donde afirmó que el ostión y el pescado capturados son aptos para consumo humano. Sin embargo, restauranteros de El Bellote y Puerto Ceiba reportaron caída en sus ventas.
Pescadores y vendedores también reportan pérdidas
Las manchas oscuras continúan visibles en el lecho del río frente a la isla Andrés García. Familias dedicadas a la venta de pescado en carretera también reportaron afectaciones en sus ingresos, aunque aseguraron que su producto no está contaminado.
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