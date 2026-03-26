Video: Senador mexicano enfurece en el Congreso tras ser acusado de narcopolítico

La sesión en el Senado para discutir el llamado Plan B de la reforma electoral derivó en un tenso enfrentamiento entre los legisladores Saúl Monreal Ávila y Lilly Téllez García, luego de que ella lo acusara de tener vínculos con el crimen organizado.

El altercado, que escaló hasta los señalamientos personales y grabaciones con teléfonos celulares, ocurrió mientras la Cámara Alta vivía una jornada marcada por las negociaciones a contrarreloj y el triunfo del Partido del Trabajo (PT) para frenar una de las iniciativas presidenciales más polémicas.

La confrontación inició cuando Lilly Téllez utilizó su intervención en la tribuna para dirigirse a Saúl Monreal, a quien calificó de “narcopolítico”. Al concluir su tiempo reglamentario y ser amonestada por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, por haberse excedido en el uso de la palabra, la senadora regresó a su asiento y continuó con los señalamientos.

Fue entonces cuando Monreal, quien había cerrado su tableta electrónica y se disponía a hablar, decidió no leer el discurso que llevaba preparado y respondió desde su curul.

Visiblemente alterado, el senador del Partido Morena subió a la tribuna para exigir pruebas de las acusaciones en su contra. “Demuéstremelo, demuéstrelo a mí, usted demuéstreme. De acusaciones no… Demuéstreme que yo soy un narco. No tiene derecho a acusar. Demuéstremelo, demuéstremelo en las instancias jurídicas. No voy a permitir que usted me esté acusando de eso. No somos eso, no se equivoque”, exclamó Monreal.

🔻El debate en el Senado del Plan B se puso fuerte. Lilly Téllez acusó a Saúl Monreal de Narco político y este enfureció. Como ven, el debate es de ALTURA pic.twitter.com/rMBL0hx6Te — Ciro Di Costanzo (@CiroDi) March 26, 2026

Mientras el morenista arremetía contra su homóloga llamándola “hipócrita” y “farsante”, Lilly Téllez activó su teléfono, se acercó a la tribuna y comenzó a grabarlo.

“Usted es una hipócrita, usted es una farsante. No voy a permitir eso”, insistió Monreal, quien al notar la grabación redobló su reto: “Demuéstreme, y la reto, la reto, aunque me grabe. La reto, y si no me demuestra se va a retractar, se va a retractar. De mi parte no, se va a retractar. Usted es una farsante. Demuéstreme”.

La senadora del Partido Acción Nacional se mantuvo frente a él con el teléfono en alto mientras Monreal continuaba su reclamo, hasta que la presidenta del Senado intervino para pedirle al morenista no caer en provocaciones.

La legisladora Margarita Valdéz, compañera de bancada de Monreal, subió a la tribuna para intentar calmarlo, mientras la panista regresaba a su lugar. Desde su escaño, Téllez insistió en que la mayoría oficialista actuaba con ilegitimidad y sostuvo que el Plan B pretendía consolidar lo que denominó un “narcopacto” del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Previo al momento álgido de la discusión entre Monreal y Téllez, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, había llamado la atención en repetidas ocasiones a la senadora panista por desviarse del tema en discusión.

Posteriormente, en redes sociales, Téllez calificó a Castillo de “ingenua” y sostuvo que los legisladores de Morena reaccionaban de forma violenta porque, según su postura, “los exhibo como tramposos”.

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