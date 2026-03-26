Senado mexicano aprobó reforma electoral de Sheinbaum, pero no avala cambios a revocación de mandato

El pleno del Senado de la República de México aprobó en lo general y en lo particular el llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin contemplar la revocación de mandato anticipada en 2027. La propuesta fue rechazada por el Partido del Trabajo (PT), aliado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido en el poder.

El dictamen de reformas a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución fue avalado por 87 votos en favor de Morena, PT y PVEM, y 41 en contra del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y del senador sin partido Manlio Fabio Beltrones.

PT pidió no adelantar la revocación de mandato

En tribuna, la senadora del PT Lizeth Sánchez presentó la reserva para eliminar la reforma al artículo 35 de la Constitución, propuesta por Sheinbaum.

Sostuvo que, aunque su partido respalda a la mandataria, no acompaña esta modificación porque desvirtúa el sentido de la revocación de mandato al mezclarse con la elección federal de 2027 y la segunda etapa de la elección judicial.

Advirtió que unir ambos procesos en un mismo calendario electoral “corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático”.

La reserva fue aprobada para mantener el artículo 35 en sus términos actuales. “En consecuencia se suprime el artículo 35 constitucional del proyecto de decreto”, anunció la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. La decisión fue celebrada por legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes corearon “sí se pudo, sí se pudo”.

🗳️📌 PT SE SALE CON LA SUYA: SE APRUEBA EL PLAN B SIN REVOCACIÓN DE MANDATO



El Senado aprobó el Plan B en lo genera y en lo particular.



Pero gracias al PT, quedó fuera el cambio al 35 constitucional.



Es decir: La revocación de mandato se queda en 2028.



Y no para 2027, como… pic.twitter.com/XsMiNH4023 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) March 26, 2026

Proyecto del Plan B pasa a diputados

En la votación en lo particular, las reformas a los artículos 115, 116 y 134 también obtuvieron 87 votos a favor y 41 en contra. El documento fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.

Las modificaciones aprobadas establecen que los ayuntamientos podrán integrarse hasta por 15 regidores bajo principio de paridad. También fijan un límite de 0.7% del presupuesto estatal al gasto de los Congresos locales y acotan las remuneraciones de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados del Tribunal Electoral.

Durante más de seis horas de discusión, senadores de Morena, PT y PVEM defendieron las reformas al afirmar que buscan terminar con “privilegios”, mientras que legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron que las medidas concentran el poder en Morena y vulneran el pacto federal.

El debate subió de tono cuando la senadora del PAN Lilly Téllez llamó “narco” al senador de Morena Saúl Monreal. “No voy a permitir eso, demuéstreme y la reto a que si no lo demuestra se va a retractar”, respondió Monreal Ávila desde su escaño.

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