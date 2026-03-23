Sheinbaum dice que la ONU “debería enviar ayuda humanitaria” a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este lunes que su Gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba e instó a organismos como Naciones Unidas (ONU) a hacer lo mismo, ante el recrudecimiento de la crisis económica que vive la isla caribeña por el bloqueo petrolero de EE.UU.

“Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. Y sí, reivindicamos, y siempre lo vamos a reivindicar, el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación, y que frente a cualquier conflicto lo que debe usarse son las vías multilaterales, Naciones Unidas y que Naciones Unidas también debería enviar ayuda humanitaria”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones entre Washington y La Habana, y mientras desde México viaja hacia Cuba un convoy compuesto de tres barcos con ayuda humanitaria, en medio de una crisis económica y energética agravada por restricciones al suministro de combustible.

El convoy Nuestra América, que salió el fin de semana desde el sureste de México y tiene previsto llegar a Cuba el martes, lleva varias toneladas de ayuda humanitaria a Cuba con alimentos, medicinas y paneles solares.

La mandataria mexicana aseguró que se mantiene comunicación con ambas partes para tratar de encontrar una solución diplomática.

“Es público que ellos tienen conversaciones, Estados Unidos y Cuba, buscando siempre una solución pacífica. Y nosotros hablamos con el Gobierno de Cuba y hablamos con el Gobierno de Estados Unidos buscando los mecanismos para que sepan que México está ahí siempre presente para evitar cualquier conflicto”, señaló.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

Sheinbaum también explicó que su Gobierno ha respaldado logísticamente a embarcaciones civiles que transportan ayuda.

“Entonces pues se apoya ahí para que (las embarcaciones) no vayan a tener ningún problema en el camino (…) como parte pues de patrullaje marino”, dijo.

Insistió, además, en la postura histórica de México contra el embargo estadounidense y defendió el derecho de Cuba a decidir su sistema político sin injerencias externas.

“Nosotros reivindicamos la autodeterminación del pueblo cubano a definir ellos mismos su propio gobierno. Estamos en contra del bloqueo”, expresó.

Aunado a ello, hizo un llamado a privilegiar la vía diplomática y multilateral en las relaciones internacionales.

“Que frente a cualquier conflicto lo que debe usarse son las vías multilaterales. Naciones Unidas (…) No la invasión, no la solución violenta”, afirmó.

Además, adelantó que su Gobierno analiza mecanismos para facilitar el envío de combustible a Cuba, ya sea como ayuda humanitaria o mediante acuerdos comerciales, sin afectar a México.

“Estamos buscando también que pudiera llegar combustible sin afectar a México como ayuda humanitaria o incluso con acuerdos comerciales”, indicó.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética con un historial de apagones que suma ya siete nacionales más otros tantos parciales por la conjunción de un factor estructural, un sistema eléctrico obsoleto, y el bloqueo petrolero de EE.UU.

Las medidas de Washington han dejado al sistema de generación eléctrico cubano casi sin combustible -principalmente diésel y fueloil- y paralizado casi por completo la actividad económica de la isla disparando el descontento social. EFE

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