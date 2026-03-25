ICE detuvo a más de 177 mil mexicanos durante operativos, asegura el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que desde el 20 de enero de 2025 al 24 de marzo de 2026, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), detuvieron a más de 177 mil connacionales, y que más de 13 mil se encuentran detenidas en Estados Unidos.

“En total desde el 20 de enero, ICE ha detenido a 177,192 connacionales, y en este momento la cifra que tenemos es de 13,722 personas detenidas”, señaló el canciller mexicano.

Desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional, de la Fuente dio a conocer estas cifras para dar un panorama sobre las acciones que está realizando el gobierno mexicano con el “nuevo modelo de atención consular”.

“Esto es presidenta en términos generales cómo el nuevo modelo de atención consular, que insisto, todavía tiene que perfeccionarse, son 53 consulados, en algunas jurisdicciones funcionan mejor que en otras, pero estamos tratando de homologar todos los servicios de los consulados, para que pueda haber una atención más eficiente, más oportuna y más pareja, en esta que es la red de consulados más grande del mundo, no hay ningún otro país que tenga tantos consulados en otro país como los que México tiene en Estados Unidos”, aseguró.

Juan Ramón de la Fuente y Claudia Sheinbaum. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

El canciller destacó la presencia consular mexicana en los centros de detención, pues aseguró que se realizaron 12,866 visitas a centros de detención, “esto es un promedio de 30 visitas por día”.

Por su parte, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, dio a conocer que, entre 2025 y 2026, 13 mexicanos perdieron la vida bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), una situación que motivó protestas diplomáticas hacia Washington.

“Es absolutamente inaceptable para el Gobierno de México, porque hablamos de 13 personas que trágicamente han perdido la vida en operativos migratorios o bajo custodia de ICE”, señaló Roberto Velasco durante la conferencia presidencial.

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