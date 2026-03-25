Delegación mexicana realiza recorrido a bordo del portaaviones USS Nimitz de la marina estadounidense

Las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Marina y de la Defensa Nacional de México dieron a conocer que una delegación del Gobierno mexicano realizó un recorrido a bordo del portaaviones USS Nimitz, propiedad de la Marina estadounidense, y en atención a una invitación del Embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson.

“Una delegación del Gobierno mexicano realizó una visita oficial protocolaria a bordo del portaaviones USS Nimitz de la Marina de los Estados Unidos, como parte de su recorrido de navegación por Sudamérica rumbo a su nuevo puerto base en la Estación Naval en Norfolk Virginia E.U.A.; la visita tuvo lugar en aguas internacionales frente a las costas del Pacífico mexicano”, señaló la Secretaría de Marina a través de su cuenta de “X”.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum precisó que este tipo de recorridos se realizan en el marco de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Este tipo de actividades son usuales dentro del marco de las relaciones diplomáticas entre fuerzas armadas y se llevó a cabo con respeto a la soberanía nacional y con el fin de fomentar la confianza mutua entre ambos países”, señala.

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Por su parte el gobierno estadounidense, a través de un comunicado, precisó que esta actividad formó parte del “Southern Seas 2026” y que su objetivo fue mostrar, a sus “visitantes distinguidos de naciones socias”, el cómo opera un portaaviones estadounidense.

“Como parte de su participación en “Southern Seas 2026”, el portaaviones USS Nimitz y los buques que lo acompañan, pertenecientes a la Cuarta Flota de la Marina de los Estados Unidos, se encuentran circunnavegando el continente sudamericano”, señaló.

“En la undécima edición de este ejercicio desde 2007, se tienen previstas actividades de cooperación y visitas a puertos con múltiples países, lo que brinda una oportunidad única para que visitantes distinguidos de naciones socias observen de cerca las operaciones de un portaaviones estadounidense. Asimismo, ofrece a las fuerzas marítimas de la región la oportunidad de fortalecer la coordinación, la colaboración y la interoperabilidad con la Marina de los Estados Unidos”, precisó.

USS Nimitz: Strengthening U.S.–Mexico Cooperation and Partnerships Across the Regionhttps://t.co/aDzBGldaGD pic.twitter.com/1Dbfv1TSh7 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) March 25, 2026

La administración de Donald Trump explicó que el portaaviones USS Nimitz cuenta con una destacada trayectoria de más de 51 años apoyando misiones críticas a nivel mundial.

“Su presencia en la región refleja una asociación moderna y dinámica entre los Estados Unidos y México, basada en la confianza, la cooperación y un compromiso compartido con la seguridad y la protección de nuestras poblaciones frente a amenazas comunes, incluyendo el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas”, destacó el comunicado.

Delegación mexicana observó operaciones de portaavión estadounidense. Crédito: Marina de Guerra de Estados Unidos | AP

Durante su tránsito frente a la costa del Pacífico mexicano, y mientras se encontraba en navegación, el USS Nimitz tuvo como invitados especiales al Embajador de los Estados Unidos en México, Ron Johnson, así como a la delegación mexicana antes mencionada.

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