Sheinbaum destaca el impacto de Trump y los retos externos en su primer año y medio de gobierno

La presidenta de México Claudia Sheinbaum destacó que uno de los principales retos que su gobierno ha enfrentado ha sido el cambio mundial provocado por el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

En su conferencia mañanera de este jueves, Sheinbaum explicó que la llegada de Trump a la Casa Blanca para su segundo mandato, junto con su política de imposición de aranceles y una nueva visión del comercio internacional, representó una dificultad importante para la economía mexicana. La mandataria señaló que la administración estadounidense cambió las reglas del comercio global, lo que obligó a México a adaptarse rápidamente.

Impacto en los precios del petróleo y otros desafíos internacionales

La presidenta también mencionó que la volatilidad en los precios del petróleo, exacerbada por la guerra en Medio Oriente, representó otro reto significativo para su gobierno. Sin embargo, resaltó que la fortaleza de la economía mexicana ha permitido afrontar estas dificultades de manera más efectiva.

Problemas internos: la burocracia y la transformación

Además de los retos internacionales, Sheinbaum reconoció que persisten problemas burocráticos dentro del gobierno, aunque indicó que ya no son tan graves como al inicio de su mandato. En este sentido, se refirió al famoso “elefante reumático” que mencionó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que aunque los problemas burocráticos siguen presentes, el gobierno sigue trabajando para reducir los tiempos y aumentar la eficiencia.

La presidenta destacó que su administración continúa con su proyecto de transformación, el cual, según comentó, requiere tiempo para ser implementado por completo. “Hay muchas cosas que no se pueden hacer en seis años y hay que seguir avanzando”, afirmó Sheinbaum, reiterando que, aunque ha habido avances, aún queda trabajo por hacer.

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