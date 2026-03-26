Sheinbaum destaca el impacto de Trump y los retos externos en su primer año y medio de gobierno
Claudia Sheinbaum destaca retos externos, como el regreso de Trump y los aranceles, en su primer año y medio de gobierno
La presidenta de México Claudia Sheinbaum destacó que uno de los principales retos que su gobierno ha enfrentado ha sido el cambio mundial provocado por el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
En su conferencia mañanera de este jueves, Sheinbaum explicó que la llegada de Trump a la Casa Blanca para su segundo mandato, junto con su política de imposición de aranceles y una nueva visión del comercio internacional, representó una dificultad importante para la economía mexicana. La mandataria señaló que la administración estadounidense cambió las reglas del comercio global, lo que obligó a México a adaptarse rápidamente.
Impacto en los precios del petróleo y otros desafíos internacionales
La presidenta también mencionó que la volatilidad en los precios del petróleo, exacerbada por la guerra en Medio Oriente, representó otro reto significativo para su gobierno. Sin embargo, resaltó que la fortaleza de la economía mexicana ha permitido afrontar estas dificultades de manera más efectiva.
Problemas internos: la burocracia y la transformación
Además de los retos internacionales, Sheinbaum reconoció que persisten problemas burocráticos dentro del gobierno, aunque indicó que ya no son tan graves como al inicio de su mandato. En este sentido, se refirió al famoso “elefante reumático” que mencionó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que aunque los problemas burocráticos siguen presentes, el gobierno sigue trabajando para reducir los tiempos y aumentar la eficiencia.
La presidenta destacó que su administración continúa con su proyecto de transformación, el cual, según comentó, requiere tiempo para ser implementado por completo. “Hay muchas cosas que no se pueden hacer en seis años y hay que seguir avanzando”, afirmó Sheinbaum, reiterando que, aunque ha habido avances, aún queda trabajo por hacer.
Sigue leyendo:
- Senado mexicano aprobó reforma electoral de Sheinbaum, pero no avala cambios a revocación de mandato
- ICE detuvo a más de 177 mil mexicanos durante operativos, asegura el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente
- Sheinbaum dice que México estudia una alianza petrolera con Brasil propuesta por Lula
- Sheinbaum dice que la ONU “debería enviar ayuda humanitaria” a Cuba