Exprofesor de Ohio mata a su esposa tras ser chantajeado con fotos íntimas por mujer que conoció en línea

Un exprofesor de música de la Universidad Estatal de Ohio, identificado como James Hill, de 76 años, fue arrestado tras presuntamente asesinar a su esposa y luego intentar suicidarse, después de ser víctima de un chantaje sexual por parte de una mujer que conoció en una aplicación de citas.

Según documentos judiciales obtenidos por el Columbus Dispatch, Hill confesó que una mujer desconocida lo amenazó con publicar fotos desnudo a menos que le entregara $15,000 dólares en tarjetas de regalo de Apple.

Desesperado y convencido de que no tenía salida, el anciano presuntamente apuñaló a su esposa, Mary Kathleen Hill, de 64 años, en el pecho con un cuchillo de cocina el domingo.

El crimen y el intento de suicidio

Tras apuñalarla, Hill le pidió disculpas y la abrazó mientras ella moría, según informó el canal ABC 6, citando registros policiales.

El hombre también intentó matar al perro de la familia, pero el animal logró escapar. Luego, borró las fotos comprometedoras de su computadora y se clavó un cuchillo en el pecho, en un intento fallido de quitarse la vida, según el informe policial.

Hill fue trasladado a un hospital y, tras recibir atención médica, acusado formalmente de asesinato premeditado con agravantes. Su primera comparecencia judicial está programada para el miércoles.

Conmoción en la comunidad universitaria

Hill era profesor jubilado de música y seguía vinculado a actividades académicas y culturales, incluyendo una presentación musical próxima, informó ABC 6.

“Saber esto no da ninguna alegría”, dijo un exalumno que pidió mantener el anonimato. “Todos quedamos impactados. Nadie se lo esperaba”.

Las autoridades advirtieron que los casos de sextorsión en línea —en los que las víctimas son chantajeadas tras compartir material íntimo— han aumentado significativamente en Estados Unidos en los últimos años, especialmente entre adultos mayores que utilizan aplicaciones de citas.

La policía continúa investigando la identidad de la mujer involucrada en el presunto chantaje.

