Dos hombres de Minnesota arrestados por dirigir secuestros, atentados con bombas y asesinatos en el extranjero
Benedict Nwana Kuah y Pascal Kikishy Wongbi fueron identificados como líderes del Movimiento Separatista Africano
Un gran jurado federal acusó a dos ciudadanos de Minnesota de haber ayudado a orquestar secuestros, atentados y ataques en la República de Camerún, su país natal.
Benedict Nwana Kuah, de 51 años, de Woodbury, y Pascal Kikishy Wongbi, de 52 años, de Ramsey, están acusados de ocho cargos de haber ordenado a “combatientes” en la República de Camerún bombardear, secuestrar y matar a civiles y funcionarios del gobierno como parte de un plan más amplio para que las regiones del noroeste y suroeste del país se separaran para crear un nuevo país llamado “Ambazonia”, según la acusación.
Según la acusación, los sujetos ocupaban puestos de liderazgo en las autodenominadas Fuerzas de Defensa de Ambazonia (ADF), una milicia separatista que buscaba la independencia de Camerún. Juntos, presuntamente utilizaron sus cargos para recaudar fondos y financiar la compra de armas, y dirigieron a sus cómplices en Camerún para secuestrar, bombardear y asesinar a civiles, funcionarios gubernamentales y miembros de las fuerzas de seguridad con el fin de intimidar a la población civil y obligar al Gobierno camerunés a reconocer su legitimidad.
“Los acusados están acusados de utilizar Estados Unidos como base de operaciones para financiar y dirigir secuestros, atentados con bombas y asesinatos en Camerún”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia. “Su presunta conducta causó muerte, terror y sufrimiento entre civiles inocentes. La División Penal se compromete a exigir responsabilidades a quienes buscan refugio en Estados Unidos mientras propagan la violencia en el extranjero”.
De acuerdo a las investigaciones, a partir de 2017, los dos hombres presuntamente enviaron miles de dólares a cómplices en Camerún para la adquisición de armas y explosivos, dirigiendo ataques que causaron la muerte, heridas o secuestro de civiles, según la acusación. En 2022, combatientes secuestraron a un funcionario del gobierno y publicaron videos de propaganda.
En 2023, Kuah presuntamente ayudó a planificar un ataque con artefactos explosivos improvisados contra un gobernador regional y financió un atentado con bomba en la Carrera por la Esperanza del Monte Camerún que hirió a 19 personas. Ese mismo año, un comandante designado por Kuah fue acusado de matar a dos civiles desarmados en una plaza del mercado, mientras que Wongbi apareció en un vídeo de propaganda profiriendo amenazas.
En 2024, Kuah supuestamente aprobó la financiación y el plan operativo para un atentado con motivo de la celebración del Día de la Juventud que mató a una niña de 15 años e hirió a docenas de otros niños.
La acusación también alega que Kuah y Wongbi recaudaron dinero en línea para apoyar sus operaciones, incluidas campañas llamadas “The Takeover Fund” y “Operation 200AKs”, que solicitaban donaciones para rifles AK-47 y explosivos.
Si son declarados culpables, los hombres se enfrentan a una pena máxima legal de cadena perpetua.
