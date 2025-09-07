window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Dos hombres de Minnesota arrestados por dirigir secuestros, atentados con bombas y asesinatos en el extranjero

Benedict Nwana Kuah y Pascal Kikishy Wongbi fueron identificados como líderes del Movimiento Separatista Africano

Hombres utilizaron sus cargos para recaudar fondos y financiar la compra de armas.

By  Armando Hernández

Un gran jurado federal acusó a dos ciudadanos de Minnesota de haber ayudado a orquestar secuestros, atentados y ataques en la República de Camerún, su país natal.

Benedict Nwana Kuah, de 51 años, de Woodbury, y Pascal Kikishy Wongbi, de 52 años, de Ramsey, están acusados ​​de ocho cargos de haber ordenado a “combatientes” en la República de Camerún bombardear, secuestrar y matar a civiles y funcionarios del gobierno como parte de un plan más amplio para que las regiones del noroeste y suroeste del país se separaran para crear un nuevo país llamado “Ambazonia”, según la acusación.

Según la acusación, los sujetos ​​ocupaban puestos de liderazgo en las autodenominadas Fuerzas de Defensa de Ambazonia (ADF), una milicia separatista que buscaba la independencia de Camerún. Juntos, presuntamente utilizaron sus cargos para recaudar fondos y financiar la compra de armas, y dirigieron a sus cómplices en Camerún para secuestrar, bombardear y asesinar a civiles, funcionarios gubernamentales y miembros de las fuerzas de seguridad con el fin de intimidar a la población civil y obligar al Gobierno camerunés a reconocer su legitimidad.

“Los acusados ​​están acusados ​​de utilizar Estados Unidos como base de operaciones para financiar y dirigir secuestros, atentados con bombas y asesinatos en Camerún”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia. “Su presunta conducta causó muerte, terror y sufrimiento entre civiles inocentes. La División Penal se compromete a exigir responsabilidades a quienes buscan refugio en Estados Unidos mientras propagan la violencia en el extranjero”.

De acuerdo a las investigaciones, a partir de 2017, los dos hombres presuntamente enviaron miles de dólares a cómplices en Camerún para la adquisición de armas y explosivos, dirigiendo ataques que causaron la muerte, heridas o secuestro de civiles, según la acusación. En 2022, combatientes secuestraron a un funcionario del gobierno y publicaron videos de propaganda.

En 2023, Kuah presuntamente ayudó a planificar un ataque con artefactos explosivos improvisados ​​contra un gobernador regional y financió un atentado con bomba en la Carrera por la Esperanza del Monte Camerún que hirió a 19 personas. Ese mismo año, un comandante designado por Kuah fue acusado de matar a dos civiles desarmados en una plaza del mercado, mientras que Wongbi apareció en un vídeo de propaganda profiriendo amenazas.

En 2024, Kuah supuestamente aprobó la financiación y el plan operativo para un atentado con motivo de la celebración del Día de la Juventud que mató a una niña de 15 años e hirió a docenas de otros niños.

La acusación también alega que Kuah y Wongbi recaudaron dinero en línea para apoyar sus operaciones, incluidas campañas llamadas “The Takeover Fund” y “Operation 200AKs”, que solicitaban donaciones para rifles AK-47 y explosivos.

Si son declarados culpables, los hombres se enfrentan a una pena máxima legal de cadena perpetua.

