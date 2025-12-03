Secuestró y abusó de una mujer durante días en un hotel Minnesota tras haber sido absuelto de atacar a una niña

Un hombre ha sido acusado de secuestrar y abusar sexualmente a una mujer durante varios días en una habitación de hotel en Minnesota, apenas unos meses después de haber sido absuelto sin pena de prisión por otros dos ataques, incluida la violación de una niña de 15 años a punta de pistola.

Abdimahat Bille Mohamed, de 28 años, quedó libre gracias al sorprendente acuerdo de culpabilidad que le dieron en mayo en el condado de Hennepin, Minnesota, según documentos judiciales vistos por Fox 9.

Lo habían arrestado por primera vez en septiembre por estrangular y violar a una mujer que había conocido en Snapchat, y su ADN lo vinculó con un ataque anterior a punta de pistola contra una adolescente.

Sin embargo, no cumplió ninguna pena de prisión después de aceptar una declaración de culpabilidad en mayo que permitió que sus sentencias de prisión se suspendieran.

La mantuvo cautiva durante días

Ahora ha sido acusado de mantener cautiva a una mujer en un hotel de Bloomington, Minnesota, y de agredirla repetidamente en septiembre, solo cuatro meses después de su trato preferencial, según los documentos judiciales.

Mohamed conoció a la mujer a través de Snapchat. Supuestamente, luego la llevó al hotel, donde la violó durante varios días, antes de que ella pudiera saltar de su auto y pedir ayuda, según los documentos.

Ataques previos

Sus problemas legales comenzaron en mayo del año pasado, cuando fue arrestado y acusado de violar a una mujer en su apartamento de Minneapolis. Esta mujer, a quien también conoció por Snapchat, afirmó que Mohamed la estranguló y amenazó con dispararle si no tenía relaciones sexuales con él.

Su ADN luego lo vinculó con la violación en 2017 de una adolescente que dijo haberla atacado después de que ella fue obligada a punta de pistola a practicarle sexo oral a otro hombre.

Fue condenado a tres años de prisión por el ataque al joven de 15 años, pero la sentencia fue suspendida por cinco años, lo que significa que no cumplió ninguna pena de prisión.

Mohamed también fue sentenciado a cinco años de libertad condicional, así como a 364 días en el asilo del condado de Hennepin, pero recibió crédito por el tiempo cumplido, informó Fox 9.

Fue sentenciado a 14 meses de prisión por la agresión sexual de 2024, pero esa sentencia también fue suspendida, lo que significa que evitó la prisión.

Mohamed fue sentenciado a 364 días más en el asilo del condado de Hennepin, con crédito por el tiempo cumplido, y un día de libertad condicional.

La Fiscalía del Condado de Hennepin justificó la sentencia.

“Debido a circunstancias que causan dificultades en muchos casos de conducta sexual delictiva, estos cargos eran los disponibles y apropiados para asegurar una condena por delito grave”, dijo el portavoz Daniel Borgertpoepping a Fox 9.

Mohamed se encuentra detenido sin fianza por el último cargo de violación. Su próxima comparecencia ante el tribunal será el 31 de diciembre, según consta en los documentos de la acusación.

