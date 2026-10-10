Los 4 importantes anuncios que el Seguro Social hará el 14 de octubre

Octubre traerá una fecha importante para quienes buscan mantener sus finanzas bajo control en Estados Unidos. Con el costo de vida todavía como una preocupación para muchos hogares, las próximas decisiones sobre los ingresos y las obligaciones de los trabajadores podrían influir en la manera de organizar el presupuesto familiar para 2027.

La Administración del Seguro Social (SSA) publicará el miércoles 14 de octubre de 2026 las principales actualizaciones de su programa para el próximo año. Los cambios abarcarán desde el aumento de las prestaciones hasta los límites de ingresos que determinan cuánto deben aportar ciertos trabajadores y qué ocurre con quienes reciben una pensión mientras continúan empleados.

Estos son los cuatro anuncios que conviene seguir de cerca ese día y cómo podrían afectar a jubilados, trabajadores y futuros beneficiarios.

1. El aumento de los pagos mensuales por el COLA

El ajuste por costo de vida (COLA) es uno de los anuncios que más esperan las personas que reciben beneficios del Seguro Social. Este incremento busca compensar, al menos parcialmente, el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo de las prestaciones.

Las proyecciones recientes de la Liga de Ciudadanos Mayores (TSCL) sitúan el posible aumento para 2027 alrededor del 3.5%. Sin embargo, el porcentaje definitivo se conocerá con el anuncio oficial y podría ser ligeramente mayor o menor.

Para calcular cuánto representaría ese ajuste, los beneficiarios pueden aplicar el porcentaje estimado a su pago mensual actual. Por ejemplo, una persona que recibe $1,800 dólares al mes obtendría aproximadamente $63 dólares adicionales si el incremento fuera del 3.5%, lo que elevaría su pago a unos $1,863 dólares mensuales.

2. Aumentará el límite de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social

El segundo anuncio estará relacionado con el máximo de ingresos sobre el que se cobran las contribuciones al Seguro Social. En 2026, ese límite se estableció en $184,500 dólares. La mayoría de los trabajadores gana menos que esa cantidad y, por tanto, paga las contribuciones correspondientes sobre todos sus ingresos laborales. En cambio, quienes superan el máximo dejan de pagar el impuesto del Seguro Social sobre la parte de sus ganancias que excede el límite anual.

La cifra aumentará en 2027, aunque el impacto dependerá de los ingresos de cada contribuyente. La tasa que corresponde al empleado es del 6.2%, mientras que los trabajadores por cuenta propia generalmente pagan una tasa combinada del 12.4%, que cubre las partes del empleado y del empleador.

Por ello, las personas con salarios elevados y quienes trabajan de manera independiente deberían revisar el nuevo umbral cuando se publique. Un límite más alto puede significar que una porción mayor de sus ingresos quede sujeta a contribuciones durante el próximo año.

3. Se necesitarán más ingresos para obtener créditos laborales

Los créditos del Seguro Social determinan si una persona reúne los requisitos de ingresos y trabajo necesarios para acceder a determinadas prestaciones. Para tener derecho a los beneficios propios de jubilación, generalmente se necesitan 40 créditos.

En 2026, cada crédito requiere $1,890 dólares en ingresos sujetos a las reglas del programa. Los trabajadores pueden acumular un máximo de cuatro créditos por año, siempre que alcancen el nivel de ingresos requerido.

Esta cantidad se ajustará en 2027, por lo que será necesario ganar un poco más para obtener cada crédito. Aunque se espera que el incremento sea moderado, el cambio merece atención entre quienes tienen empleos de tiempo parcial, trabajos temporales o ingresos variables.

4. Cambiarán los límites de ingresos para quienes cobran y trabajan

El último anuncio esperado se refiere a la prueba de ingresos del Seguro Social, una regla que puede reducir temporalmente los pagos de quienes reciben beneficios de jubilación antes de alcanzar su edad plena de jubilación y continúan trabajando.

Durante 2026, las personas que permanecerán por debajo de esa edad durante todo el año pierden $1 dólar en beneficios por cada $2 dólares que ganen por encima de $24,480 dólares.

Para quienes alcancen la edad plena de jubilación en 2026, el límite es de $65,160 dólares. En estos casos, se retiene $1 dólar por cada $3 dólares de ingresos que superen esa cantidad, considerando únicamente las ganancias anteriores al mes en que alcanzan dicha edad.

Ambos límites aumentarán en 2027, lo que permitirá que los beneficiarios que trabajan puedan ganar más antes de que se les retenga una parte de sus pagos, aunque deberán esperar las nuevas cifras para conocer los umbrales exactos.

También hay un aspecto importante: el dinero retenido por esta regla no necesariamente se pierde de manera definitiva. Cuando la persona alcanza la edad plena de jubilación, la Administración del Seguro Social recalcula su prestación para tomar en cuenta los meses en los que se retuvieron beneficios debido a sus ingresos laborales.

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