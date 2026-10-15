¿Los bancos discriminan a clientes por motivos políticos y religiosos? Un informe lo revela

Tener una cuenta bancaria es fundamental para administrar el dinero, recibir pagos y realizar operaciones cotidianas en Estados Unidos. Sin embargo, algunas instituciones financieras han tomado decisiones polémicas sobre quién puede acceder a sus servicios, incluso rechazando al presidente Donald Trump, y ahora están bajo escrutinio federal.

Un informe de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), dependiente del Departamento del Tesoro, encontró que los nueve bancos nacionales más grandes bajo su supervisión tenían políticas que influían en sus decisiones según las actividades políticas, religiosas o comerciales de sus clientes.

El organismo revisó 100,000 quejas y cientos de decisiones bancarias registradas entre 2020 y septiembre de 2025. La investigación responde a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump de 2025, que pidió a los reguladores federales examinar denuncias de exclusión financiera por motivos políticos.

Aunque los conservadores han denunciado discriminación, la OCC también identificó casos de bancos que rechazaron trabajar con organizaciones vinculadas al Partido Demócrata. Además, aclaró que algunas restricciones pueden responder a motivos legales, como posibles fraudes o cuentas con saldo negativo.

Uno de los casos mencionados involucra a WePay, un procesador de pagos adquirido por JPMorgan Chase en 2017 y que posteriormente dejó de operar. Según el informe, la empresa cerró cuentas de comerciantes que vendían artículos relacionados con el movimiento MAGA o con Trump.

Un portavoz de JPMorgan Chase afirmó que sus políticas prohíben la discriminación por motivos políticos o religiosos. También reconoció que los procedimientos de WePay no cumplieron con las expectativas de la compañía y aseguró que el problema fue corregido.

El documento también identificó restricciones para negocios relacionados con la exploración de petróleo y gas, la minería del carbón y la fabricación de armas de fuego. Por otra parte, inversores en criptomonedas han denunciado cierres de cuentas que atribuyen a la reticencia de los bancos a trabajar con ese sector.

“Los estadounidenses deben tener acceso a los servicios financieros independientemente de sus creencias, afiliaciones o posturas políticas”, señaló declaró Jonathan V. Gould, contralor de la moneda, en un comunicado. “El acceso equitativo a los servicios financieros no es un lema, es un mandato”.

Citibank y Wells Fargo declinaron comentar los resultados y remitieron al Instituto de Política Bancaria (BPI). La asociación afirmó que el sector respalda el acceso equitativo a los servicios financieros para los clientes que cumplen la ley y pidió reglas claras que permitan mantener una gestión adecuada de los riesgos.

El BPI también respaldó que la supervisión bancaria se concentre en los riesgos financieros materiales, en lugar de priorizar los riesgos reputacionales.

Aunque el informe documenta políticas y casos que requieren atención, no significa que todos los cierres de cuentas respondan a motivos políticos o religiosos. Quienes sospechen de discriminación pueden consultar los canales oficiales de reclamación y buscar orientación sobre sus opciones.

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