Un tribunal aprueba los pagos de AT&T por filtración de datos: para quiénes y cuánto recibirán

En una época en que la tecnología hace más fácil la comunicación, pero también se ha convertido en la vía de acceso para el robo de identidad, las empresas deben proteger la información de sus clientes o sufrir las consecuencias. Es el caso de AT&T que deberá pagar a ciertos consumidores por una presunta filtración de datos.

El acuerdo de $177 millones de dólares con AT&T recibió la aprobación judicial el 2 de octubre, tras las demandas relacionadas con dos filtraciones de datos ocurridas en 2024. Ahora, quienes presentaron una reclamación válida deberán estar atentos a las próximas comunicaciones, pues el calendario de distribución dependerá de que se cumplan las condiciones establecidas en el acuerdo.

¿Quiénes recibirán los pagos de AT&T?

La compensación está vinculada con dos incidentes de seguridad diferentes, registrados en marzo y julio de 2024. Ambos casos quedaron incluidos en un acuerdo conjunto, con el que se busca compensar a los consumidores elegibles que presentaron sus solicitudes dentro del plazo establecido.

Sin embargo, la aprobación judicial no significa que todas las personas afectadas recibirán dinero. El periodo para presentar reclamaciones ya terminó. Por ello, quienes no enviaron su solicitud a tiempo o recibieron una denegación no tendrán derecho a recibir un pago en virtud de este acuerdo.

Si usted presentó una reclamación, es importante conservar los documentos relacionados con el procedimiento y revisar los avisos oficiales para conocer el estado de su solicitud y cualquier actualización sobre la entrega de la compensación.

¿Cuánto dinero pagará AT&T por las filtraciones de datos?

Los montos estimados varían según el incidente y la categoría asignada a cada reclamación. De acuerdo con los documentos del acuerdo, los pagos previstos se distribuyen en tres niveles:

AT&T 1, nivel 1: entre $39 y $40 dólares .

. AT&T 2, nivel 2: entre $7.50 y $8.10 dólares .

. AT&T 2, nivel 3: entre $6.50 y $7.10 dólares.

Estas cantidades son estimaciones, por lo que el monto que finalmente reciba cada beneficiario dependerá de las condiciones aplicables a su reclamación. El total de $177 millones de dólares corresponde al acuerdo general y no representa la cantidad que recibirá cada consumidor.

¿Cuándo llegarán los cheques de compensación?

El calendario contempla que los pagos se efectúen dentro de los 60 días posteriores a la fecha en que el acuerdo entre en vigor. Aunque el tribunal lo aprobó el 2 de octubre, todavía podrían surgir apelaciones que deban resolverse antes de que comience la distribución.

Esto significa que la aprobación judicial constituye un paso importante, pero no garantiza que todos los pagos se envíen inmediatamente. La fecha efectiva del acuerdo y la resolución de posibles recursos pueden influir en el momento en que los beneficiarios reciban su dinero.

¿Cómo se entregará el dinero?

Los pagos se distribuirán mediante cheques impresos o transferencias electrónicas, según la modalidad prevista para cada reclamación. Los beneficiarios deben prestar atención al método de pago que seleccionaron o que quedó registrado en su solicitud.

Para evitar problemas, se recomienda revisar el correo electrónico, la correspondencia física y las notificaciones oficiales relacionadas con el acuerdo.

También te puede interesar: