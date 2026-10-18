Trabajar y recibir el Seguro Social: reglas que los jubilados deben conocer

Para algunos adultos mayores, jubilarse con anticipación puede llegar a ser una buena opción; sin embargo, la Administración de la Seguridad Social (SSA) cuenta con algunas reglas para este tipo de retiro que se deberían tener presentes al momento de tomar la decisión.

En primer lugar, las personas que solicitan la jubilación antes de la edad plena FRA (65 años) pierden el 30% de los beneficios, por ejemplo; actualmente, un adulto mayor jubilado a los 62 años cobra tan solo $2,000 dólares mensuales, a diferencia de los retirados a los 65 años, que obtienen $3,000 dólares (100% del beneficio), o 70 años, que recibe $5,000 dólares, más del 100%.

En segundo lugar, un jubilado con anticipación que aún trabaja se somete a la “prueba de ingresos” (earnings test) del Seguro Social; esta evalúa si el ingreso es poco o mucho y, dependiendo de la cantidad, puede llegar a retener parte o la totalidad de sus beneficios mensuales.

¿Cómo aplica la SSA esta prueba?

De acuerdo con la SSA, los beneficiarios que tengan menos de la edad plena este año cuentan con un límite de ingresos anuales por sus empleos de $24,480 dólares, por lo que la regla es que por cada $2 dólares que gane por encima de esa cifra, la entidad le retendrá $1 dólar de beneficio.

Según la SSA, “los beneficios retenidos mientras continúa trabajando no se pierden, se agregan a su beneficio mensual una vez que llega a FRA”, destacó.

La otra regla que se aplica es cuando una persona ya está transitando el año en el que cumplirá con su edad de jubilación; en este caso, el límite aumenta. En 2026, se ubicó en los $65,160 dólares anuales; quienes ganen por encima de esa cifra, por cada $3 dólares se les retendrá $1 dólar. Tras llegar al mes en donde cumple con el FRA, ya no se aplica la regla y el beneficiario podrá ganar lo que quiera sin que se reduzcan sus beneficios.

¿Se perderá el dinero retenido?

La Administración de la Seguridad Social destaca que el dinero que se retuvo durante ese tiempo no desaparece o se pierde, ya que una vez el beneficiario alcanza el FRA, la SSA recalcula el monto y reconoce los meses en los que fue retenido.

¿Qué ingresos son los que cuentan para la retención?

Hay que tener en cuenta que la SSA solo retiene los ingresos provenientes de salarios, propinas, bonos o ingresos por cuenta propia, dependiendo de las horas trabajadas. En las retenciones no se incluyen pensiones, ganancias de capital, inversiones, entre otros.

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