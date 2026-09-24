Wayne Rooney se da una manita de gato y reaparece con impactante cambio físico

Nunca es tarde para tratar de apostar por una mejor salud y una imagen más joven, por lo cual el exastro de la selección de Inglaterra y del Manchester United, Wayne Rooney, no dudó en invertir en la mejora de su físico para darse una manita de gato y aparecer con un nuevo estilo ante las cámaras de televisión.

Después de su retiro de las canchas hace cinco años, el exdelantero del cuadro de la rosa asumió una vida mucho más sedentaria, ganando considerablemente muchos kilos de peso que empezaron a generar varios comentarios adversos en las redes.

Coleen & Wayne Rooney are here with a look at their brand-new series, as they let cameras into their home during a pivotal year for the family ?



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El fin de la vida sedentaria

Los chismes malintencionados en los tabloides británicos no se hicieron esperar, pues muchos aseguraban de forma directa que el histórico goleador arrastraba una fuerte afición a las bebidas alcohólicas por su descuido físico.

Pero después de soportar el pesado asedio de los medios de comunicación, Rooney determinó darle un giro completo a su rutina diaria para someterse a un estricto tratamiento que lo hizo bajar considerablemente de peso.

El regreso triunfal ante los reflectores

El histórico anotador sorprendió a propios y extraños al reaparecer con otra imagen completamente rejuvenecida ante las cámaras de televisión, luciendo incluso una fisonomía muy diferente en su rostro.

Este impactante cambio se dio durante la presentación oficial de la serie de Disney+ titulada ‘The Real Rooneys’, una producción en la cual se conocerá muy a fondo la intimidad de la familia y la vida del exjugador.

Ahí fue donde Wayne acaparó las miradas de los reporteros, quienes de inmediato comenzaron a especular sobre los métodos milagrosos que utilizó el exdeportista para lograr transformarse de esa manera en tan poco tiempo.

Rompiendo los mitos de los tratamientos de moda

“Hace poco he visto que dicen que estoy usando esa cosa del lápiz; es una lástima porque me estoy esforzando mucho para perder peso”, mencionó el exjugador en declaraciones que fueron retomadas por los medios.

El británico dejó claro que no recurrió a las famosas inyecciones de moda que usan los artistas de Hollywood, sino que su nueva figura es el resultado de sudar la gota gorda y disciplinarse con la comida.

Wayne Rooney opens up on incredible body transformation and reveals nose surgery https://t.co/QkfiIIl2MR — talkSPORT (@talkSPORT) September 24, 2026

Además de la pérdida de kilos, llamó la atención la nueva forma de su nariz, aclarando de inmediato que pasó por el quirófano para solucionar un añejo problema médico que ya no lo dejaba vivir en paz.

“No podía expulsar aire por un lado de la nariz, así que me la arreglé”, confesó el exdelantero, confirmando que la operación estética sirvió principalmente para recuperar al cien por ciento su capacidad respiratoria.

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