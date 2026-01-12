Wayne Rooney podría volver a formar parte del Manchester United

El Manchester United atraviesa un nuevo período de transición tras el despido de Rúben Amorim la semana pasada y ya ha tomado una decisión clave para encarar el resto de la temporada. El club optó por designar a un entrenador interino hasta el final del curso y, tras evaluar varias opciones internas con fuerte vínculo histórico con la institución, se decantó por Michael Carrick como el elegido para asumir el cargo de manera provisional.

En el proceso de selección, el United consideró nombres como Darren Fletcher y Ole Gunnar Solskjaer, además del propio Carrick. Sin embargo, la balanza se inclinó por el exmediocampista, quien ya conoce el rol tras haber sido técnico interino en 2021, luego del despido de Solskjaer. Su llegada está prevista para esta misma semana, en un contexto deportivo complejo y con el equipo urgido de estabilidad.

Ante la inminente designación de Carrick, una figura emblemática del club volvió a aparecer en escena. Wayne Rooney, máximo goleador histórico del Manchester United y una de sus grandes leyendas modernas, se mostró públicamente dispuesto a integrar el cuerpo técnico como asistente, en caso de recibir el llamado.

Rooney levanta la mano y pide gente del club

“Por supuesto que aceptaría, sin dudarlo”, dijo Rooney en declaraciones a la cadena británica BBC. “No estoy mendigando el trabajo, pero si me lo ofrecieran, aceptaría. Lo más importante ahora es contratar al entrenador”.

Las palabras del exdelantero reflejan tanto su disposición personal como su preocupación por el momento que atraviesa el club. Rooney, que ha tenido experiencias como entrenador principal en los últimos años, considera clave que el nuevo proyecto interino esté encabezado por personas que conozcan profundamente la identidad del Manchester United.

“Sea Michael, o Fletcher, o John O’Shea o quién sea, tiene que ser gente que conozca el club. Tener a gente que conozca el club y que se preocupe por él y que sepa lo que hace falta para ser jugador del Manchester United. Eso es lo que hace falta”, añadió.

Desde la salida de Amorim, los resultados no han acompañado. El United empató ante el Leeds United en un partido que dejó sensaciones encontradas y posteriormente quedó eliminado de la FA Cup tras caer frente al Brighton & Hove Albion, un golpe duro para una afición que esperaba una reacción inmediata del equipo.

La posible incorporación de Rooney como asistente no solo aportaría experiencia y liderazgo, sino también una fuerte conexión emocional con el vestuario y la grada. Mientras el club busca cerrar la llegada de Carrick y definir el resto del cuerpo técnico, el mensaje de Rooney deja clara su postura: está listo para ayudar, siempre que el United lo considere oportuno.

En Old Trafford, donde la urgencia convive con la nostalgia de tiempos más exitosos, la apuesta por figuras que conocen el ADN del club vuelve a tomar fuerza como una vía para recuperar el rumbo, al menos hasta que se defina el proyecto a largo plazo.



