¡Voto de confianza! La FCF toma al toro por los cuernos y renueva a Néstor Lorenzo hasta 2030

Sin haber perdido un solo partido en el tiempo reglamentario, pero con el innegable mal sabor de boca que dejó la eliminación por penales (3-4) ante Suiza en octavos de final del pasado Mundial 2026, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) decidió apostar por la continuidad de Néstor Lorenzo.

La cúpula de la federación tomó al toro por los cuernos y aplicó el viejo refrán de “más vale bueno conocido que malo por conocer”, apagando las voces que pedían la dimisión del estratega argentino.



Los dirigentes desoyeron por completo las duras críticas de técnicos como Juan Carlos Osorio y Jorge Luis Pinto, así como de leyendas de la talla de Carlos “El Pibe” Valderrama y el jugador Roger Martínez.

Colombia venció en el Mundial a Uzbekistán. 3-1, Congo 1-0 y Ghana con el mismo marcador, empató sin goles con Portugal y Suiza, pero en los penales terminó regresando a casa al caer con el cuadro helvético 3-4 en tiros penales.

Los detractores acusaron a Lorenzo de ser demasiado cabalero y de pretender ganar un partido crucial a través de la superstición de la pena máxima, criticando que le faltó agresividad para acompañar a Luis Díaz en el ataque frente a los suizos.



Los números respaldan el “matrimonio”



A pesar del trago amargo desde los once pasos, para el empresario Ramón Jesurún y el alto mando de la FCF pesó más el proceso. El balance de Lorenzo al frente del once cafetero es contundente: 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas en 51 partidos, firmando un 69 % de rendimiento.

Néstor Lorenzo (60) fue renovado por 4 años por el comité ejecutivo de la Federación de Fútbol como técnico de la selección Colombia. Es la continuidad de un proceso exitoso y en crecimiento que ha dejado muchas cosas buenas.

Lo adelantamos en el Mundial. pic.twitter.com/JnAUV7c6ax — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) July 23, 2026

En su hoja de vida ya destacan el subcampeonato de la Copa América 2024, un invicto de 28 fechas y el tercer lugar en las Eliminatorias de Conmebol con 28 puntos, superando en el desempate de goles a gigantes como Brasil y Uruguay.



“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo… Con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección”, reza el comunicado oficial.



Ajustes en el banco y la mirada en el futuro



Esta nueva etapa hacia el Mundial de España, Marruecos y Portugal 2030 traerá cambios en el cuerpo técnico. Luis Amaranto Perea se baja del barco de la selección para asumir un reto mayúsculo como nuevo timonel del Independiente Medellín.

??? ¡COLOMBIA NO CAMBIA DE ENTRENADOR!



?? Néstor Lorenzo fue renovado como director técnico de la selección cafetera, tras la eliminación en los Octavos de Final del Mundial 2026

El equipo terminó en el décimo lugar del torneo, en el que fue líder de grupo ?



? ¿Te gusta la? pic.twitter.com/7Q3IIpCM2r — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 23, 2026



El renovado ciclo de Lorenzo arrancará motores en la fecha FIFA de septiembre, muy probablemente en un amistoso en Estados Unidos frente a México o el combinado norteamericano.



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