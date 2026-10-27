Los Brewers se ponen 3-0 en la Serie Mundial contra los Rays y acarician el campeonato

Los Milwaukee Brewers quedaron a una victoria de conquistar su primer título de la Serie Mundial tras aplastar 10-1 a los Tampa Bay Rays en el tercer juego de la final, disputado el lunes en Tropicana Field. La ofensiva de Milwaukee conectó 16 imparables y castigó al abridor Freddy Peralta y a cinco relevistas, mientras Robert Gasser firmó una actuación dominante desde el montículo.

El resultado dejó a los Brewers con ventaja de 3-0 en una serie al mejor de siete partidos. El cuarto encuentro se disputará este martes por la noche, nuevamente en el estadio de Tampa Bay, donde los Rays tendrán que ganar para evitar que sus rivales celebren el campeonato.

Milwaukee prolongó así su racha a ocho victorias consecutivas en la postemporada y cuatro triunfos seguidos como visitante. El equipo también mantiene abierta la posibilidad de completar una hazaña que solo consiguieron los Cincinnati Reds de 1976: barrer tanto la serie de campeonato de su liga como la Serie Mundial, una vez que las finales de conferencia adoptaron el formato al mejor de siete juegos en 1985.

La diferencia en el tercer partido se construyó principalmente en una quinta entrada que cambió por completo el desarrollo del encuentro. Los Brewers anotaron ocho carreras con dos outs, una ofensiva que Peralta no pudo contener y que terminó de inclinar el marcador a favor de Milwaukee.

Jackson Chourio encabezó el ataque con cuatro hits en cinco turnos, mientras William Contreras conectó tres imparables en cinco oportunidades. Todos los titulares de Milwaukee consiguieron embasarse y ocho de los nueve impulsaron al menos una carrera durante el encuentro.

Gasser domina desde la lomita y Milwaukee golpea en el quinto inning

La exhibición ofensiva tuvo como complemento el trabajo de Robert Gasser. El lanzador zurdo permitió un sencillo de Yandy Díaz al comienzo de la primera entrada y después retiró a 14 bateadores consecutivos. Victor Mesa Jr. rompió esa secuencia al recibir una base por bolas para abrir la sexta entrada.

Gasser completó seis episodios sin permitir carreras, con un solo hit, una base por bolas y tres ponches. Su actuación también tuvo un lugar en los registros históricos: se convirtió en el primer lanzador zurdo que enfrentaba al mínimo de 18 bateadores durante seis entradas de un partido de Serie Mundial desde que Sandy Koufax lo consiguió con los Los Angeles Dodgers en 1965.

Los Brewers habían comenzado a tomar distancia en el segundo inning, cuando Christian Yelich y Contreras conectaron sencillos productores. La jugada que permitió ampliar la ventaja también estuvo marcada por un error defensivo de Mesa Jr. en el jardín derecho.

Sin embargo, el golpe decisivo llegó en el quinto episodio. Con dos corredores en base y dos outs, Contreras conectó un rodado hacia el antesalista Junior Caminero, quien intentó conseguir el out forzado en segunda. Yelich se deslizó hacia la almohadilla y fue declarado eliminado, pero la ofensiva de Milwaukee continuó hasta completar una entrada de ocho carreras.

El dominio visitante también se reflejó en el trabajo defensivo. Sal Frelick realizó una espectacular atrapada en el jardín derecho durante la octava entrada y Brandon Woodruff volvió a lanzar por primera vez en casi cuatro meses, al participar en el noveno inning, en el que Tampa Bay anotó su única carrera.

La derrota dejó a los Rays ante una desventaja que muy pocos equipos han logrado remontar. En la historia de las series de postemporada al mejor de siete, solo los Boston Red Sox de 2004 consiguieron recuperarse de un 0-3, cuando lo hicieron frente a sus rivales de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Brewers tendrán este martes la oportunidad de cerrar la final y alcanzar el primer campeonato de su historia. Tampa Bay, por su parte, necesita ganar para mantener viva la serie y evitar que Milwaukee complete la barrida.

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