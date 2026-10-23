Sindicato dice que propuesta de tope salarial en Grandes Ligas es una “bomba nuclear”

La negociación del próximo convenio colectivo de las Grandes Ligas amenaza con convertirse en un conflicto entre los propietarios de los equipos y los jugadores, luego de que la liga insistiera en establecer un tope salarial. Bruce Meyer, presidente de la asociación de jugadores, calificó esa exigencia como una “bomba nuclear” y rechazó que limitar el gasto de las franquicias sea necesario para mejorar la competencia.

El contrato laboral vigente vence el 1 de diciembre. Se espera que los propietarios respondan con un cierre patronal inmediato, una medida que podría comprometer el inicio de los entrenamientos de primavera, previsto para el 9 de febrero, y el día inaugural de la temporada, programado para el 24 de marzo.

La disputa quedó expuesta el viernes, cuando Meyer y el comisionado de la MLB, Rob Manfred, ofrecieron conferencias de prensa por separado en el American Family Field, antes del inicio de la Serie Mundial entre los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays.

“Resulta un poco triste que la liga y los propietarios se hayan vuelto a centrar no en la grandeza del juego, ni en la grandeza de los jugadores, ni en la grandeza de los playoffs, sino que se hayan centrado básicamente en decirles a los consumidores de su producto que su producto está roto”, dijo Meyer, según reseñó AP.

Speaking to media at the World Series about an expected MLB lockout, MLBPA executive director Bruce Meyer said “none of this has to be happening.”



Meyer said MLB’s push for a salary cap is about increasing franchise values and capping costs, not competitive balance. — Ben Nicholson-Smith (@bnicholsonsmith) October 23, 2026

Las diferencias sobre el equilibrio competitivo

La MLB sostiene que las desigualdades económicas entre las franquicias justifican modificar el sistema actual. Manfred argumentó que los equipos de mercados más grandes cuentan con una ventaja estadística considerable para alcanzar los playoffs y avanzar en la postemporada.

«Nadie ha dicho jamás que las diferencias económicas estén determinadas exclusivamente por los resultados», afirmó el comisionado. «Si analizamos los datos, nuestros mercados más grandes tienen una ventaja estadística muy significativa en cuanto a clasificar para los playoffs y avanzar en ellos».

Meyer, en cambio, considera que los resultados deportivos recientes contradicen la necesidad de introducir un límite salarial. Tres equipos con presupuestos bajos llegaron este año a las Series de Campeonato. Tampa Bay eliminó a Cleveland, la franquicia con el presupuesto más reducido, mientras que Milwaukee superó a Los Ángeles Dodgers, bicampeones defensores.

Los Brewers ocupan el puesto 30 entre los equipos de la MLB por tamaño de mercado, mientras que los Rays se encuentran en el puesto 15. Para el dirigente sindical, esos resultados muestran que las franquicias pueden competir sin un tope salarial.

“No hay absolutamente ninguna razón por la que los Pirates no puedan hacer lo que han hecho los Brewers o los Rays. Ninguna en absoluto, ¿verdad?”, dijo Meyer.

La propuesta de los propietarios establecería para 2027 un límite de gasto de $245,3 millones de dólares, calculado a partir de las cifras utilizadas para el impuesto al lujo sobre las nóminas. También restringiría al 15% de la nómina de cada equipo el salario de un jugador. Para los agentes libres, la propuesta contemplaría un máximo de $265 millones de dólares durante seis temporadas, cifra muy inferior al contrato récord de $765 millones de dólares por 15 años que Juan Soto firmó con los New York Mets.

Manfred defendió la iniciativa al señalar que existe un amplio respaldo entre los propietarios y que las encuestas periódicas de la liga reflejan preocupación entre los aficionados por el sistema actual.

“En primer lugar, existe un nivel de unanimidad sin precedentes entre los propietarios de que esto es algo que debemos hacer, que debemos ponernos en condiciones de operar como todos los demás deportes profesionales importantes de Norteamérica”, dijo. “Nuestras encuestas a los aficionados, que realizamos con regularidad, han apuntado claramente a que tenemos un problema y que nuestros aficionados ven un tope salarial como la solución a ese problema”.

Commissioner of MLB, Rob Manfred, fielding questions from the media in Milwaukee: pic.twitter.com/j9MM9ZsWPg — Zach Sweet (@by_ZachSweet) October 23, 2026

El sindicato rechaza la propuesta y plantea cambios propios

Para Meyer, las demás propuestas de la MLB están subordinadas a la introducción de un tope salarial. Entre las alternativas planteadas por los propietarios figuran conceder la agencia libre a determinados jugadores un año antes, reducir la temporada regular de 162 a 154 partidos y ampliar la cantidad de encuentros de postemporada.

“Esta sería una negociación difícil incluso sin su exigencia de la bomba nuclear del tope salarial”, dijo Meyer.

El dirigente sindical también cuestionó que la medida garantice una competencia más equilibrada y una mayor participación de los aficionados.

“La idea de que los dueños necesitan un tope salarial y que este garantizaría una utopía de equilibrio competitivo y participación de los aficionados es simplemente falsa. No tiene ningún sentido”, añadió. “Deberíamos valorar y promover lo que tenemos ahora en lugar de intentar destruirlo”.

Meyer atribuyó la insistencia de los propietarios a su interés por incrementar los beneficios y el valor de las franquicias, al tiempo que limitarían el dinero destinado a los jugadores.

La discusión no es nueva. En 1994, la MLB presentó una propuesta de tope salarial que desembocó en una huelga de siete meses y medio. El conflicto provocó la cancelación de la Serie Mundial de ese año, la primera vez que el campeonato no se disputó en 90 años.

Manfred, por su parte, afirmó que Meyer no está dispuesto a conservar el statu quo y que el sindicato ha presentado numerosas exigencias para modificarlo.

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