¿Qué dice la historia sobre el contexto de los Dodgers al borde de la eliminación?

Los Ángeles Dodgers perdieron el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. El apoyo del público en el Dodger Stadium no fue suficiente y el conjunto angelino cayó 6-2 ante Milwaukee Brewers. Los Dodgers están al borde de la eliminación y la historia no los ayuda.

A pesar de que Dave Roberts confía en la remontada, los antecedentes no son positivos para sus aspiraciones. A un juego de despedirse de la temporada 2026 de la MLB, los Dodgers irán contra la historia.

Esta es la segunda ocasión que Los Ángeles Dodgers están 3-0 abajo en una serie en toda su historia. La primera vez que esto ocurrió fue en la Serie Mundial de 1966 contra los Baltimore Orioles. El resultado es poco alentador: los Dodgers fueron barridos 0-4.

UN DÍA COMO HOY



9 de Octubre de 1966



Juego #4, Serie Mundial



Orioles derrotó 1 x 0 a los Dodgers



y así ganar su primera Serie Mundial y de paso barrerlos



Dodgers solo pudo hacer 2 carreras en los 4 desafíos pic.twitter.com/LFGxlmENut — HIRAM BERMAN (@hiramberman) October 9, 2026

Contexto general en las Grandes Ligas

Estar abajo 0-3 en una serie es un escenario habitual en la Major League Baseball. Según datos de CBS Sports, 42 veces este escenario se ha repetido a lo largo de la historia.

En esas 42 ocasiones, 31 series terminaron en barrida 0-4; 8 series finalizaron 1-4 y en solo dos series pudieron llegar al sexto juego, pero todo culminó con un 2-4.

El único equipo en la historia que logró remontar un escenario tan adverso fueron los Boston Red Sox en 2004. En la Serie de Campeonato de la Liga Americana, los Red Sox vinieron de atrás para superar de forma épica a los New York Yankees. Este es el único escenario del que se pueden sostener Dave Roberts y sus dirigidos.

Pedro Martinez: Yankees blowing 3-0 lead vs. Red Sox in 2004 ALCS was "the biggest embarrassment in all of sports"



Boston went on to win its first World Series in 86 years ?



? New video on 2004 Red Sox comeback: https://t.co/o3atoH34ns pic.twitter.com/5oBylX3mde — Bleacher Report (@BleacherReport) September 30, 2026

El juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional se desarrollará este jueves 15 de octubre. El Dodger Stadium será de nuevo el escenario en el que los Dodgers intentarán mantenerse con vida en la serie y Milwaukee buscará seguir con lo que dictan las estadísticas y los antecedentes en escenarios tan favorables.

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