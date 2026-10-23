Jonathan Aranda ofreció sus impresiones antes de disputar su primera Serie Mundial

Jonathan Aranda será uno de los cuatro representantes mexicanos en la Serie Mundial de 2026. El infielder de los Tampa Bay Rays espera disfrutar al máximo el Clásico de Otoño contra los Milwaukee Brewers.

La edición 122 de la Serie Mundial tendrá a un nuevo equipo campeón. Los dos protagonistas de esta serie nunca han podido alzar el título al final de la temporada.

Jonathan Aranda está por primera vez en su carrera en un contexto como este. A pesar de la presión que podría conllevar este escenario, Aranda espera poder disfrutarse al máximo esta experiencia.

“Bueno, significa demasiado, fue un viaje muy largo pero bonito y creo que pues ha sido parte del proceso y pues obviamente voy a disfrutar más vivir esta experiencia”, dijo Aranda en el Media Day del American Family Filed de Milwaukee.

“Voy a tratar de vivirlo y disfrutarlo al máximo”

? Jonathan Aranda, primera base de los Rays de Tampa Bay, sobre lo que siente al estar en la Serie Mundial 2026.



Vía: @miguelzfdss pic.twitter.com/LQAkoaOLoP — D/S Sports MX (@dssportsmx) October 23, 2026

Los Tampa Bay Rays vencieron a los Cleveland Guardians en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS). Aranda está confiado en las buenas piezas que tiene su equipo. En frente tendrán a un rival que barrieron a los Dodgers.

“Siento que somos un equipo único por la calidad de juego que tenemos, cada uno en el line up tiene una manera diferente de hacer las cosas y lo pone en juego entonces creo que eso nos hace competir”, agregó.

Los números de Jonathan Aranda

Esta temporada de la MLB ha sido muy buena en lo personal para Aranda. El infielder mexicano disputó 155 juegos en la campaña. Arando consumió 580 turnos al bate en los que pudo conectar 159 hits.

Aranda aportó 22 cuadrangulares en la temporada, impulsó 92 carreras y anotó otras 73 rayitas. El infielder mexicano dejó un promedio de bateo de .274 y un OPS de .792.

Jonathan Aranda estuvo en la Serie Mundial de 2025 como espectador viendo a su amigo, Alejandro Kirk. Ahora le toca ser protagonista con los Tampa Bay Rays.



Esto dijo el 1B mexicano. #RaysUp | #WorldSeries#ElExtrabase???? pic.twitter.com/JsuNedelm4 — El Extrabase ?? (@ElExtrabase) October 23, 2026

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