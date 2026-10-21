Mexicanos en la Serie Mundial de 2026

El Clásico de Otoño tendrá como protagonistas a Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers. Estos dos conjuntos buscarán alzar por primera vez la Serie Mundial. México contará con cuatro representantes en esta instancia final.

En los Tampa Bay Rays está el infielder Jonathan Aranda. El pelotero nacido en Tijuana se convirtió en el séptimo pelotero mexicano de posición que alcanza una Serie Mundial.

Aranda ha disputado 155 juegos. El pelotero mexicano llega a su primera Serie Mundial con un promedio de bateo de .274. Aranda ha impulsado 92 carreras y conectado 22 cuadrangulares en la temporada.

En Tampa también está Manuel “Manny” Rodríguez. El relevista nacido en Yucatán llega a su primera Serie Mundial después de trabajar durante b Rodríguez mantiene una efectividad de 2.70; un WHIP de 2.10 y 10 ponches en esos innings de labor.

En la acera de enfrente está Joey Ortiz. Aunque Ortíz es de origen estadounidense, el infielder tiene ascendencia mexicana. Ortíz ha disputado 130 juegos en los que mantiene un promedio de bateo de .270. El infielder ha conectado 96 hits en la temporada y ha anotado 49 carreras.

En el lado del montículo está JoJo Romero. El relevista de los Milwaukee Brewers llega a su primera Serie Mundial con un récord de 3-3 en la temporada. En 56.1 innings de labor, Romero mantiene una efectividad de 3.36; también tiene 4 juegos salvados en la temporada.

La Serie Mundial iniciará este viernes 23 de octubre. El primer encuentro por la lucha del campeonato se disputará en el American Family Field, casa de Milwaukee. Tampa Bay buscará picar adelante en la serie como visitante.

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