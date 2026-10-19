Tampa Bay Rays alcanzan la Serie Mundial para enfrentar a Milwaukee Brewers

Tampa Bay Rays jugarán nuevamente por el título de las Grandes Ligas, después de vencer 7-3 a Cleveland Guardians en el sexto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS). La victoria del lunes aseguró el campeonato de la Liga Americana para Tampa Bay y lo colocó a cuatro triunfos de conquistar su primer título de Serie Mundial.

El equipo volverá a disputar la instancia decisiva 18 años después de su primera clasificación, conseguida también un 19 de octubre, en 2008. Ahora tendrá enfrente a Milwaukee Brewers, campeón de la Liga Nacional tras barrer en su serie a Los Angeles Dodgers, ganadores de las dos ediciones anteriores.

La Serie Mundial de 2026 tendrá un campeón inédito. Tanto los Rays, que ingresaron a las Grandes Ligas en 1998, como los Brewers, incorporados a la liga en 1969 bajo el nombre de Seattle Pilots, buscan conquistar por primera vez el máximo trofeo del béisbol.

El primer encuentro se disputará el viernes en American Family Field, en Milwaukee, a las 8:00 p. m., hora del Este de Estados Unidos. Los Brewers llegarán con ocho días de descanso desde que aseguraron su pase el 15 de octubre, mientras Tampa Bay tendrá que recuperarse del desgaste de una serie que necesitó seis partidos para resolverse.

Caminero y Palacios protagonizan una noche histórica en Tampa Bay

El ambiente en Tropicana Field alcanzó uno de sus puntos más altos durante el séptimo inning, cuando Junior Caminero conectó un cuadrangular de dos carreras que impactó en el poste de foul del jardín izquierdo. El batazo amplió la ventaja de los Rays y se convirtió en uno de los momentos decisivos de la clasificación.

Caminero celebró frente a sus compañeros y a los aficionados antes de completar su recorrido por las bases. Cerca del plato, se detuvo para señalar al público y cruzar los brazos, una pose característica de Randy Arozarena, expelotero de Tampa Bay que presenció el encuentro desde las gradas.

La celebración también tuvo un antecedente importante en el segundo inning. Richie Palacios conectó un doblete de dos carreras hacia el espacio entre el jardín central y el derecho, una jugada que encendió al estadio y permitió a los Rays tomar impulso en el marcador.

Palacios llegó a ese turno con dificultades ante los lanzadores zurdos durante la temporada, pero logró imponerse en un duelo contra Tim Herrin después de pelear varios lanzamientos. Cuando la pelota encontró el hueco, corrió hasta segunda base y celebró mirando hacia el dugout.

La ofensiva volvió a responder en el octavo episodio. Yandy Díaz conectó un jonrón de dos carreras hacia el jardín izquierdo que eliminó la amenaza que Cleveland había construido en la parte alta de esa entrada. Los aficionados corearon su nombre y el bateador respondió con una salida del dugout para recibir la ovación.

El triunfo fue resultado de una actuación colectiva que combinó velocidad, defensa y pitcheo. Chandler Simpson aportó dinamismo en las bases, mientras Taylor Walls destacó por su trabajo defensivo. Tampa Bay consiguió contener a una ofensiva de Cleveland que había llegado a la serie en buen momento.

Freddy Peralta recibe el premio al Jugador Más Valioso

Freddy Peralta volvió a ser determinante desde la lomita. El lanzador derecho trabajó durante cinco entradas y un tercio, permitió una carrera y ayudó a cerrar la serie con la victoria por 7-3. Su actuación le valió el reconocimiento como Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Peralta ya había lanzado seis entradas sin permitir carreras en el segundo partido, ganado por los Rays 3-1. También había contribuido en el cuarto encuentro con dos outs de relevo en una victoria por 7-3. Su desempeño en octubre fue uno de los pilares de la clasificación.

Con este reconocimiento, se convirtió en el tercer jugador de Tampa Bay en ganar el premio al Jugador Más Valioso de la ALCS, después del lanzador Matt Garza en 2008 y Arozarena en 2020.

Cleveland, por su parte, no logró prolongar su temporada pese al rendimiento de José Ramírez y a una serie en la que buscaba volver a la Serie Mundial. La franquicia todavía arrastra una sequía de títulos que comenzó después de su campeonato de 1948. Desde entonces disputó tres Series Mundiales, en 1954, 1995 y 1998, sin conseguir otro campeonato.

Los Guardians cuentan con jóvenes talentos como el jardinero Chase DeLauter y los lanzadores Gavin Williams, Parker Messick y el cerrador Cade Smith, que forman parte de la base con la que el equipo podrá intentar regresar a esta instancia.

Por ahora, la celebración pertenece a Tampa Bay. Los Rays ganaron la Liga Americana y viajarán a Milwaukee con la posibilidad de alcanzar una hazaña que la franquicia todavía no ha conseguido: levantar el trofeo de la Serie Mundial.

Sigue leyendo:

· Los Brewers apagan los sueños de tricampeonato de los Dodgers en la MLB

· La Serie Mundial obliga que Milwaukee Bucks cambie el horario de su debut en la temporada de la NBA

· Tristeza colectiva en Los Ángeles Dodgers tras la eliminación