Tristeza colectiva en Los Ángeles Dodgers tras la eliminación

Los Ángeles Dodgers se despidieron de la temporada 2026 de la MLB. El conjunto angelino cayó en el Dodgers Stadium 6-4 contra unos inspirados Milwaukee Brewers. Los Dodgers fueron barridos 0-4 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Repasa algunas de las reacciones.

Sin duda alguna, Los Ángeles Dodgers eran uno de los rivales a vencer en la temporada. Ni el aficionado más optimista de los Milwaukee Brewers habría pensado que la serie iba a ser de dominio total de principio a fin. La ofensiva de Milwaukee siempre supo venir de atrás.

“Al final del día, nos ganaron. Nos superaron en todas las facetas. Esos muchachos jugaron de manera impecable: defensivamente lanzaron mejor que nosotros, batearon mejor que nosotros y conectaron más extrabases. A veces solo tienes que quitarte la gorra”, dijo Dave Roberts, manager de los Dodgers, tras el juego.

De esta forma los Dodgers se despiden de sus opciones de conquistar el tricampeonato en la MLB. Dave Roberts reconoció que este es un escenario atípico en el vestuario. Después de mucho tiempo tuvo que lidiar con caras largas en el dugout.

“Tuve una buena conversación con los muchachos allí adentro y les dije lo orgulloso que estaba. No estoy acostumbrado a dar esos discursos de consolación. No hay disculpas, no hay ‘lo sientos’. Dimos todo lo que teníamos y simplemente no fue suficiente. Pero eso es lo grandioso del deporte. Simplemente nos ganaron en cuatro juegos”, agregó.

Autocritica en los Dodgers

Kike Hernández reconoció que una de las principales fallas en la serie fue la falta de bateo oportuno. Además, a esto se le suma el bajo aporte ofensivo de Shohei Ohtani.

“Es un tema de que no pudimos batear a la hora cero. Simplemente nos superaron en el terreno y no pudimos ejecutar nuestro juego de la forma en que sabemos hacerlo”, dijo Hernández.

Miguel Rojas anunció su retirada del equipo. El infielder venezolano se marchará de los Dodgers quedándose a un paso de disputar otra Serie Mundial. A pesar de haber sido protagonista en los dos títulos anteriores, la desazón nunca puede ocultarse en la derrota.

“Se siente como si hubiésemos perdido todo el margen de error que teníamos desde el inicio de la serie. Ya no hay nada que hacer al respecto, simplemente duele”, reconoció el pelotero de los Tiburones de La Guaira en Venezuela.

"This is it as a player, that was my last game played, that was the last time I put these cleats on and this uniform on as a player…"



Miguel Rojas shares his thoughts on playing the final game of his career. pic.twitter.com/Ig0HcUHS7O — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 16, 2026

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