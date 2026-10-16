La Serie Mundial obliga que Milwaukee Bucks cambie el horario de su debut en la temporada de la NBA

Milwaukee tendrá dos grandes citas deportivas el mismo día y los Bucks decidieron modificar su calendario para facilitar que los aficionados puedan seguir ambas. El equipo de la NBA adelantó su partido inaugural en casa contra los Chicago Bulls, previsto para el 23 de octubre, para evitar que coincida con el primer juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol.

El encuentro de los Bucks comenzará a las 3:00 p. m., hora central de Estados Unidos, en lugar de las 7:00 p. m. inicialmente programadas. La franquicia confirmó el cambio el viernes y explicó que coordinó la modificación con la oficina de la NBA.

La decisión responde a un momento histórico para el deporte de Milwaukee: los Brewers volverán a disputar una Serie Mundial por primera vez desde 1982 y tendrán la ventaja de jugar el primer encuentro en casa. Su rival será Cleveland Guardians o Tampa Bay Rays, dependiendo del desenlace de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Bucks celebraron la clasificación de sus vecinos y destacaron el significado de que la ciudad reciba un partido de la final del béisbol estadounidense después de 44 años.

“El regreso de los Brewers a la Serie Mundial por primera vez en 44 años es un momento especial para Milwaukee y para los aficionados al deporte en todo Wisconsin”, señaló la franquicia en un comunicado.

El equipo de baloncesto también felicitó a la organización de los Brewers y expresó su respaldo para la serie decisiva. En el mismo mensaje, agradeció a la NBA por permitir el ajuste de horario.

We’re proud to move our home opener from 7 p.m. to 3 p.m. on 10/23 in celebration of the @Brewers hosting Game 1 of the World Series. pic.twitter.com/obn3plfapn — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 16, 2026

Milwaukee se prepara para una semana de grandes eventos deportivos

Los Brewers consiguieron su boleto a la Serie Mundial el jueves, cuando completaron una barrida sobre Los Angeles Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. El resultado puso fin a la eliminatoria en cuatro partidos y aseguró que Milwaukee dispute el título por primera vez en más de cuatro décadas.

El equipo también obtuvo la ventaja de local durante toda la postemporada al terminar la temporada regular con el mejor récord de las Grandes Ligas. Por ello, recibirá el primer encuentro de la Serie Mundial el 23 de octubre, la misma fecha en la que los Bucks se enfrentarán a Chicago en su debut ante su público.

La franquicia de baloncesto comenzará la temporada el miércoles con una visita a Washington. Su primer partido en casa llegará dos días después, aunque en un horario distinto al anunciado originalmente para reducir el conflicto con el béisbol.

El calendario podría generar otro inconveniente más adelante. Milwaukee tiene previsto recibir a los Cleveland Cavaliers la noche del 31 de octubre, fecha reservada para un eventual séptimo partido de la Serie Mundial si la eliminatoria necesita llegar al máximo de encuentros.

Ese posible cruce todavía dependerá de cómo avance la final del béisbol. Si la serie se extiende hasta el séptimo juego, los Brewers podrían volver a jugar en Milwaukee en la misma noche en que los Bucks reciban a Cleveland.

Por ahora, el cambio confirmado corresponde únicamente al partido contra Chicago. La modificación permite que el encuentro de la NBA termine antes del horario nocturno previsto para el inicio de la Serie Mundial, en una jornada que concentrará la atención deportiva de los aficionados de Wisconsin.

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