Juego 4 de la Serie de Campeonato en la Liga Americana se pospone al sábado por lluvia

La definición de la Serie de Campeonato de la Liga Americana tendrá un calendario más exigente después de que la lluvia obligara a posponer el cuarto encuentro entre los Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians. La MLB intentó encontrar una ventana de tiempo seco que permitiera jugar el viernes por la noche, pero las precipitaciones continuaron y no hubo garantías de que las condiciones mejoraran.

Cleveland llegará al próximo compromiso con ventaja de 2-1 en la eliminatoria, que se disputa al mejor de siete juegos. Los Guardians tomaron la delantera el jueves gracias a un cuadrangular de dos carreras de Petey Halpin, decisivo en la victoria por 3-2 en el tercer partido.

El cuarto juego se disputará este sábado a las 8 p. m., hora del Este de Estados Unidos, mientras que el quinto está programado para el domingo a las 5 p. m., nuevamente en Progressive Field. Si la serie se prolonga, el sexto encuentro se jugará el lunes a las 8 p. m. en St. Petersburg, Florida.

La suspensión se produjo después de varias horas de incertidumbre. Según el plan inicial, la MLB esperaba contar con unas tres horas sin lluvia para celebrar el encuentro, pero esa ventana nunca llegó.

“Nunca se despejó como esperaban. Empezó a hacerse tarde, y creo que tanto la MLB como ambos clubes hicieron todo lo posible para intentar que se celebrara”, explicó el mánager de Tampa Bay, Kevin Cash. “Era lo más sensato, en ese momento y a esa hora, sin garantía de que no viniera otra banda”.

El dirigente de Cleveland, Stephen Vogt, también señaló que los equipos conocían desde hacía días el pronóstico complicado y que hubo distintas evaluaciones antes de tomar una decisión. Aunque destacó la importancia de cumplir con las fechas previstas, confirmó que finalmente la liga optó por esperar.

Los lanzadores se mantienen y el calendario se comprime

El aplazamiento no modificará los planes iniciales de los dos equipos en cuanto a sus lanzadores. Cleveland recurrirá a una estrategia con varios relevistas y tendrá a Shawn Armstrong como abridor, mientras que Nick Martinez subirá al montículo por Tampa Bay.

Armstrong afrontará su quinta aparición en esta postemporada. El derecho acumula cinco entradas y un tercio con apenas un hit permitido y cinco ponches. Su presencia también representa una recuperación después de que una distensión en la pantorrilla, sufrida a finales de julio, pusiera en duda su continuidad durante la temporada. Regresó durante la última semana de la campaña regular.

Seleccionado por Cleveland en la ronda 18 del draft de 2011, Armstrong debutó en las Grandes Ligas cuatro años después. Posteriormente pasó por Seattle y otras organizaciones, entre ellas Tampa Bay, antes de firmar con los Guardians esta temporada.

El propio lanzador destacó el significado de regresar a Cleveland, donde comenzó su trayectoria profesional. Antes del tercer encuentro, recordó que había sido seleccionado por la organización y que volver para disputar una serie de esta importancia era una experiencia difícil de describir.

Martinez, por su parte, abrió el tercer juego de la Serie Divisional contra los Yankees de Nueva York. En esa salida trabajó tres entradas y dos tercios, permitió cinco hits y dos carreras, concedió una base por bolas y registró tres ponches.

Durante la temporada regular terminó con marca de 15-6 y efectividad de 3.10, la sexta mejor de la Liga Americana. Además, ocupó el tercer lugar de la liga con 26 aperturas en las que permitió tres carreras o menos.

El cambio de fechas podría obligar a disputar los últimos cuatro encuentros de la serie en días consecutivos, con un posible séptimo partido el martes. Mientras Cleveland y Tampa Bay afrontan ese desafío, los Milwaukee Brewers tendrán una semana de descanso antes de iniciar la Serie Mundial en casa, el 23 de octubre.

Milwaukee aseguró su lugar en el clásico de otoño después de barrer en cuatro juegos a Los Angeles Dodgers, los bicampeones defensores, en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Será la primera participación de los Brewers en una Serie Mundial desde 1982.

“Tenemos cuatro partidos seguidos. Tenemos la oportunidad de ganar algunos y seguir adelante. Y en eso es en lo único que nos centramos”, afirmó Vogt.

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