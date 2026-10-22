Serie Mundial 2026: los detalles del duelo entre Milwaukee y Tampa Bay
Habrá un nuevo campeón en la MLB. Conoce todos los detalles de esta interesante Serie Mundial entre dos equipos que van por su primer título
Llegó el Clásico de Otoño. Los Ángeles Dodgers solo tendrán unos días más como los vigentes campeones de la MLB. Habrá un nuevo campeón en el torneo. Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays irán por el primer título de la Serie Mundial en sus vitrinas.
Los Tampa Bay Rays llegan a esta serie después de ser primeros en la Liga Americana. Los Rays doblegaron a los New York Yankees 3-0 en la ALDS y luego superaron a los Cleveland Guardian por 4-2 en la ALCS.
Los Milwaukee Brewers tuvieron un camino igual de dominante. Después de quedar primeros en la Liga Nacional, los Brewers superaron a los San Diego Padres 3-2 en la NLDS y luego barrieron a Los Ángeles Dodgers 4-0 en la NLCS.
Ambos equipos irán por su primer título. Esta es la segunda Serie Mundial en la historia de los Milwaukee Brewers; Tampa Bay Rays jugará la tercera Serie Mundial de su historia. Uno de estos dos equipos seguirá con la mala racha, mientras que el otro la cortará y se sentará en la mesa de los campeones.
Dónde ver la Serie Mundial en Estados Unidos
Los juegos de la Serie Mundial podrán ser seguidos a través de FOX One / Fox Sports App. Estos juegos también pueden ser seguidos a través de MLB.TV.
Calendario completo de la Serie Mundial
Juego 1: Viernes 23 de octubre a las 8:00 p.m. ET en el American Family Field (Milwaukee, WI)
Juego 2: Sábado 24 de octubre a las 8:00 p.m. ET en el American Family Field (Milwaukee, WI)
Juego 3: Lunes 26 de octubre a las 8:00 p.m. ET en el Tropicana Field (St. Petersburg, FL)
Juego 4: Martes 27 de octubre a las 8:00 p.m. ET en el Tropicana Field (St. Petersburg, FL)
Juego 5: Miércoles 28 de octubre a las 8:00 p.m. ET en el Tropicana Field (St. Petersburg, FL) (De ser necesario)
Juego 6: Viernes 30 de octubre a las 8:00 p.m. ET en el American Family Field (Milwaukee, WI) (De ser necesario)
Juego 7: Sábado 31 de octubre a las 8:00 p.m. ET en el American Family Field (Milwaukee, WI) (De ser necesario)
Los horarios corresponden al este de Estados Unidos.
Sigue leyendo:
– Tampa Bay Rays alcanzan la Serie Mundial para enfrentar a Milwaukee Brewers
– Mexicanos en la Serie Mundial de 2026
– Los Dodgers establecieron un nuevo récord de asistencia para la franquicia
– Tristeza colectiva en Los Ángeles Dodgers tras la eliminación