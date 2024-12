Ángel Sepúlveda recodó su humillación con Ronaldinho

La llegada de Ronaldinho a la Liga MX causó muchas emociones. A pesar de que fue corta la estadía del brasileño en tierras mexicanas, “Dinho” dejó muchas anécdotas. Una de ellas fue con el delantero de Cruz Azul, Ángel Sepúlveda.

Cuando pertenecía a los Gallos Blancos de Querétaro, Ángel Sepúlveda decidió retar a Ronaldinho a un duelo de tiros libres. El exjugador del FC Barcelona accedió sin problemas. En una entrevista para el podcast de Yosgart Gutiérrez, Ángel Sepúlveda recordó este icónico momento.

“Un día lo reté a los tiros libres. Me ganó 7-0. No falló ninguno. Empezó uno, dos, tres y así y ya se fue riendo“, dijo Ángel Sepúlveda.

El futbolista de Cruz Azul recordó la eficiencia y talento de Ronaldinho. Ya veterano en la Liga MX, el brasileño no perdió su magia y acabó con aquel joven Sepúlveda que intentó vencerlo ante la mirada de muchas personas.

“Habían muchas cámaras y entonces le dije: ‘A ver, te juego’ y me respondió ‘Ok, dale’. Yo pateo y pum, la vuelo. Empieza a pagarle él y metió siete seguidos y se fue. Ya me quedé yo solo. Me quedé solo practicando“, agregó.

¿Cómo le fue a Ronaldinho en la Liga MX?

En septiembre de 2014, Ronaldinho fue anunciado como nuevo refuerzo de los Gallos Blancos de Querétaro. El exjugador del AC Milan venía de jugar en el Flamengo y con el Atlético Mineiro.

El campeón del mundo y ganador del Balón de Oro no estuvo mucho tiempo en el fútbol mexicano. Sin embargo, si perduró lo suficiente para que muchos aficionados vieran en tiempo real parte de su magia.

Ronaldinho jugó 29 partidos con la camiseta de los Gallos Blancos de Querétaro. El brasileño estuvo dentro del campo durante 1,980 minutos. En esa cantidad de tiempo, “Dinho” aportó 8 goles y concedió 8 asistencias.

