Un campeón del mundo fue ofrecido en la Liga MX

Los clubes del fútbol mexicano siguen pensando en sus nuevas adquisiciones para el Clausura 2025. Rayados de Monterrey no logró levantar el título y planea reforzarse con grandes futbolistas. Desde España le ofrecen a Martín Demichelis a Gonzalo Montiel.

Rayados de Monterrey llegó a la final del Apertura 2024, pero no pudo cumplir con el objetivo principal de levantar el título. Es por esto que el conjunto Régio tendría intenciones de reforzar sus líneas.

Los reportes señalan que este club estaría en pláticas para hacerse con los futbolistas Nelson Deossa, de los Tuzos del Pachuca y Ricardo Chávez del Atlético San Luis.

No obstante, desde España le habrían ofrecido una pieza de alto calibre. Un futbolista que tiene el rótulo de campeón del mundo. El lateral Gonzalo Montiel fue ofrecido al club de Martín Demichelis.

“En tanto, la llegada del argentino Gonzalo Montiel luce lejana, pues no es una prioridad de la directiva. El lateral derecho argentino, que milita en el Sevilla de España, fue ofrecido al equipo regiomontano, y a pesar de que no se ha descartado, en la actualidad no existe una oferta formal de los albiazules”, explica el reporte de ESPN.

¿Quién es Gonzalo Montiel?

Gonzalo Montiel es un lateral derecho de 27 años. El defensor nacido en Argentina pertenece al Sevilla de España y tiene un contrato con el club hasta junio de 2026. Montiel tiene una valoración que ronda los $8.5 millones de dólares.

Sin embargo, Montiel no es una opción habitual dentro del Sevilla. El defensor sudamericano solo ha jugado 8 partidos en lo que va de temporada. Con solo 291 minutos jugados en la temporada, el conjunto español le busca un club.

Gonzalo Montiel es un jugador que tiene un extenso palmarés. El argentino ha ganado tres Copa de Argentina, dos Recopa Sudamericana, dos Copa América, un campeonato de Argentina, una Supercopa de Argentina, una Copa Libertadores, una UEFA Europa League y un Mundial de Fútbol.

