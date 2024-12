James Rodríguez podría llegar a la Liga MX

Las Águilas del América son el mejor equipo del fútbol mexicano en la actualidad. El conjunto azulcrema ha conseguido un tricampeonato y buscaría más. Para ello buscarían pescar en rio revuelto y traer a la figura colombiana, James Rodríguez.

El exmediocampista del Real Madrid no ha tenido un buen regreso al fútbol español. Todo indica que hay algunas diferencias entre dirigentes, entrenador y el propio jugador.

En este sentido, James Rodríguez fue vinculado al Inter Miami de Lionel Messi. Sin embargo, el futbolista cafetero también tendría otro pretendiente: las Águilas del América de André Jardine.

“Concretamente donde más fuerte están pisando es desde al otro lado del charco donde sonó irse a Estados Unidos con Lionel Messi y ahora desde México se ha generado el rumor de que el Club América estaría muy interesado en su fichaje”, informó El Desmarque.

Al no ser tomado en cuenta, James Rodríguez es un jugador prescindible para el Rayo Vallecano. De hecho, el futbolista sudamericano finaliza su contrato con el club en junio de 2025. Marcharse en Enero es una buena opción para que su salida no sea gratis.

“La razón principal sería la posible marcha de su estrella Diego Valdés, abriendo e hueco para la llegada del colombiano e incluso se especula de que podrían hacerle una oferta al Rayo que rondaría los tres millones y medio de euros, un negocio redondo por un futbolista que no cuenta para el equipo y del que se marcharía gratis a final de temporada”, agregó el portal.

Podría negarse a la Liga MX

A pesar de esta vinculación, otros reportes indican que James Rodriguez no estaría muy convencido de marcharse a la Liga MX. El objetivo del cafetero es mantenerse en un óptimo nivel para poder seguir en la órbita de la selección colombiana. En 2026 será el próximo Mundial y es probable que su selección consiga su cupo.

“Su prioridad es salir pero no quiere irse a otro en el que no tenga la competitividad suficiente para reengancharse a la selección colombiana, su mayor motivación. Las próximas semanas serán claves en el futuro de James y cada oferta que le llegue la estudiará con tal de marcharse del Rayo, que ahora mismo es su deseo pero no a cualquier club que llame a su puerta”, concluyó el reporte.

El mediocampista de 33 años solo ha jugado 7 partidos desde que llegó a suelo español. Sin embargo, los minutos que ha visto en esos encuentros han sido pocos. James acumula 195 minutos sobre el campo. Su aporte al Rayo Vallecano ha sido una asistencia.

