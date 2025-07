Keylor Navas promete ayudar al novato Rodrigo Parra a superar los errores de su debut

Keylor Navas, el fichaje estelar de los Pumas de la UNAM, no perdió tiempo para empezar a empaparse de todo lo que rodea al cuadro universitario y entre esos pendientes está el tratar de que el novato Rodrigo Parra, que en dos juegos de presentación en el arco felino ha cometido graves errores.

Por esa razón, en la conferencia de prensa de su presentación oficial por parte de la directiva universitaria fue consultado sobre el panorama de Parra que con 18 años apenas fue enviado a los leones para debutar contra Santos y después contra Pachuca, para convertirse de buenas a primeras en el villano de las dos derrotas del equipo dirigido por Efraín Juárez.

"VA A SALIR ADELANTE" 🙌



Keylor Navas dijo que ya pudo hablar con Rodrigo Parra, y dijo estar dispuesto a ayudarlo en todo lo que pueda. 👏 pic.twitter.com/bBu8lbYulF — Futbol Picante (@futpicante) July 24, 2025

De esta forma, Navas con la experiencia que acumuló en las justas mundialistas de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, así como en su paso por el Real Madrid, Paris Saint-Germain, entre otros, se mostró dispuesto a ayudar a que el novato supere estos tragos amargos y pueda ser en el futuro una realidad para el cuadro felino.

“Tuve la oportunidad de entrenar con Rodrigo Parra, también tuve oportunidad de hablar con él. Voy a estar ahí para ayudarlo, es un chico muy joven con un talento muy grande. Al final el futbol es así, no va a ser la primera ni la última vez que uno se equivoque, pero lo más importante es levantarse. Es un gran portero, por algo está aquí”, dijo el experimentado portero mundialista de Costa Rica.

Navas reconoció que Parra no será el primero, ni el último portero en equivocarse en sus primeros juegos e inclusive destacó que no existe edad para eso: “Los experimentados, los novatos, los que tienen dos o tres años de experiencia se equivocan, entonces no veo porque deban satanizar a Parra, simplemente se equivocó y de los errores se aprende. Eso es lo interesante del fútbol, que la revancha está a la orden del día”.

Los detalles

Como se recordará, Rodrigo Parra fue elegido por el técnico Efraín Juárez para cubrir la ausencia de Alex Padilla que tuvo que regresar a España para reportarse con el Athletic Club, lo cual provocó un grave problema en el arco felino, pues su relevo natural era Pablo Lara con experiencia de siete juegos en el torneo pasado.

🗣️ "Voy a estar ahí para ayudarlo"



Las palabras de Keylor Navas a Rodrigo Parra, el joven portero de Pumas. pic.twitter.com/xy3UTsmeZn — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 24, 2025

Así apareció de titular Rodrigo Parra, de un momento a otro, con la historia que ya conoce todo mundo y que le ha generado la animadversión de un sector de las porras de Pumas, mientras sus compañeros, exjugadores y otros equipos se solidarizaron con el adolescente, enviándole mensajes en redes sociales y después de los juegos en donde la UNAM dejó escapar seis puntos.

Seguir leyendo:

– Hugo Sánchez, Miguel Herrera y otras razones por las que Keylor Navas firmó con Pumas

– Oficial: Keylor Navas fue presentado como nuevo refuerzo de Pumas

– Keylor Navas ya está en México para firmar con los Pumas de la UNAM