Ignacio Pussetto criticó su salida de los Pumas de la UNAM

Ignacio Pussetto se marchó de la Liga MX sin haber dejado mucho brillo. El delantero argentino no pudo demostrar su valía con los Pumas de la UNAM. El sudamericano reveló detalles de su salida del club y cómo se sintió al marcharse.

En este mes de julio se dio a conocer la decisión de los Pumas. El conjunto dirigido por Efraín Juárez decidió salir de Ignacio Pussetto y traer a un jugador para su defensa.

Ignacio Pussetto tenía un vínculo con los Pumas de la UNAM hasta junio de 2027. Pero el club utilizó al argentino como parte de cambio en una transacción que llevó a México al colombiano Álvaro Ángulo. La dirigencia azteca también tuvo que abonar $1.5 millones de dólares para que se hiciese efectivo el cambio.

🚨[EXCLUSIVO] Ignacio Pussetto rompe el silencio sobre su salida de Pumas: "Se han comportado muy mal".

*️⃣Cuenta que lloró después de la decisión del club, que no lo dejaron ir a entrenar y critica a Efraín Juárez. ⬇️https://t.co/yooV2UhTCc — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 19, 2025

Pero Ignassio Pusseto no se fue en buenos términos del conjunto universitario. En una entrevista para Super Deportivo, el argentino reveló que no hubo una buena comunicación para finalizar su estadía en el equipo.

“Creo que tanto el club como el entrenador no tuvieron la manera justa de comunicar las cosas, se equivocaron en todo lo que hicieron. Creo que se podían haber manejado de otra manera y se podía haber resuelto todo esto antes”, dijo el delantero argentino.

El delantero sudamericano se sintió excluido del equipo sin saber las razones del cambio de parecer sobre su estatus en el equipo. A pesar de ser un veterano de 29 años, Pussetto detalló sus momentos de fragilidad en este periodo de transición.

“En ese momento sí, la pasé muy mal; llegué a casa con mi esposa y estuve muy mal y lloré; me costó entender el porqué de la decisión. Sorprendido porque pasé de ser titular en la pretemporada y de un día para otro, estar separado del plantel. Se han comportado mal, no me dejaron salir a campo, me han dejado solo hacer gimnasio cuando el campo estaba disponible. La verdad es que se han comportado muy mal”, detalló.

Gracias, Ignacio Pussetto, te deseamos lo mejor en tu próximo proyecto. #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/Dq2pZ1mFws — PUMAS (@PumasMX) July 12, 2025

Cómo le fue a Pussetto en México

Ignacio Pussetto llegó al fútbol mexicano con muchos pergaminos a su espalda. El argentino podía presumir su trayectoria dentro del vestuario de los Pumas. El delantero sudamericano ya había jugado en clubes como Huracán, Udinese, Watford, Sampdoria y Atlético Rafaela, equipo en el que inició su etapa formativa.

En julio de 2024, Ignacio Pussetto fue firmado por los Pumas de la UNAM. Con la camiseta auriazul, el sudamericano jugó 40 partidos en los que pudo anotar 4 goles y conceder 3 asistencias (2,251 minutos dentro del campo.

🇦🇹 ¡QUÉ REFUERZO METIÓ EL ROJO!



👉 Ignacio Pussetto fue oficializado como nuevo jugador de Independiente. Firmó su contrato hasta diciembre de 2027 y se suma a Walter Mazzanti y Leonardo Godoy como los futbolistas que llegaron al Rey de Copas en este mercado de pases.



🤔 ¿Cómo… pic.twitter.com/5hv8gNMflQ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 12, 2025

El delantero de 29 años ya ha visto minutos en su nuevo club. Por la segunda jornada del torneo Clausura de Argentina, Pussetto ingresó de recambio en la derrota de Independiente 1-2 contra Talleres de Córdoba.

