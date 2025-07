Exportero de Pumas criticó el trato que recibió Rodrigo Parra después de sus errores

Rodrigo Parra ha sido el tema principal de los Pumas de la UNAM y la Liga MX. El guardameta de 16 años ha recibido apoyo y críticas por su actuación contra el Santos Laguna. Miguel Fraga considera que no manejaron bien la desesperación del adolescente.

En el duelo contra el Santos Laguna, Rodrigo Parra tuvo una cuota de responsabilidad en dos de los tres goles marcados por los laguneros. El guardameta de 16 años se mostró visiblemente afectado por su actuación. Sus compañeros y rivales fueron a consolarlo luego de cada error y al finalizar el partido. Miguel Fraga no está de acuerdo con ello.

“La reacción de sus compañeros… No era el momento, él tenía que haber seguido adelante y decirles ‘no se me acerquen’ porque Carrasquilla fue a sobarle la espalda y decirle qué tenía que hacer, evidenciando su error más de lo que ya era, no tenía que haber dicho eso. Si hubiese sido otro jugador, Carrasquilla no hubiera hecho eso”, dijo Fraga en sus redes sociales.

Rodrigo Parra también fue criticado por Ricardo Ferretti. El entrenador brasileño lo tildó de “llorón” y lo invitó a que se centrara en otra profesión si no está preparado para sobrellevar los momentos amargos del fútbol.

Miguel Fraga no se escudó en la edad para defender al joven guardameta de 16 años. El exarquero considera que se trata de trabajar el aspecto mental. Jugar en primera división también demanda una fortaleza mental que no discrimina entre edades. Es el primer nivel del fútbol mexicano.

“También da a denotar que el tema mental es fundamental para consolidarte y llegar a primera división y tener una carrera larga. La edad no es parámetro de nada, el tenía que haber sacado la pelota en los goles y decir ‘no pasa nada, hay que saber convivir con el error’ esa es la diferencia entre los jugadores de primera y los amateur”, agregó.

Pumas busca arquero

El conjunto auriazul está buscando en el mercado de traspasos a un guardameta que resguarde su arco. Ya han soñado varios nombres para asumir ese puesto. Keylor Navas parece haber perdido fuerza en esta carera. Entre otras opciones también ha sonado el colombiano David Ospina y el portugués Rui Patricio.

