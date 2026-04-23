Lamine Yamal espera con ansias el inicio del Mundial de 2026

Lamine Yamal es una de las jóvenes estrellas del fútbol mundial. El delantero del FC Barcelona solo tiene 18 años, pero está catalogado como uno de los mejores futbolistas de la actualidad. Lamine Yamal será uno de los líderes de España en el Mundial de 2026.

Es casi una obviedad la convocatoria de Lamine Yamal en la selección española. El atacante del FC Barcelona ha jugado 44 partidos en lo que va de temporada. En poco más de 3,600 minutos minutos dentro del campo, Yamal ha marcado 23 goles y ha otorgado 18 asistencias. Llegaría con muy buen ritmo a la Copa del Mundo, pese a sus inconvenientes físicos.

“Con mucha ilusión. Llevo soñando desde que soy pequeño en poder jugar ahí, poder ver a mi madre en la grada, poder representar a la selección. Con muchas ganas de que llegue ya. Serán dos meses que a mí se me harán cortos. Estoy ansioso de que se pueda el primer partido y ojalá podamos ser campeones”, dijo Lamine Yamal en conferencia de prensa en medio de los Premios Laureus.

💥 La nueva camiseta de España



🇪🇸 Así es la segunda equipación que lucirá la Selección española en el próximo Mundial



😎 Con Lamine Yamal como protagonista pic.twitter.com/q7d9VYnail — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 20, 2026

A pesar de su juventud, Lamine Yamal no se ha achicado en torneos de gran calibre. El delantero de la categoría 2007 ha marcado 11 goles en el marco de la UEFA Champions League (además de otorgar 10 asistencias), y ha sido un futbolista decisivo en competiciones internacionales con “La Roja”. Yamal asume su rol, a pesar de su corta edad.

“Es verdad que no puedes equivocarte porque era ese ejemplo de muchos niños. Entonces, lo tomo como algo bueno. Intento siempre que hable, decir algo con sentido y que ayude a más gente. Alguna vez me equivocaré, seguramente, pero tengo 18 años y quizás no”, reflexionó.

Lamine Yamal en España

El joven delantero de 18 años debutó con la selección española en 2023. Desde entonces Lamine Yamal ha disputado 25 partidos con “La Roja” repartido en torneos como la Eurocopa, Nations League, duelos amistosos y clasificatorios al Mundial. Yamal ha aportado 6 goles y 12 asistencias. El atacante del FC Barcelona tendría su primera participación en una Copa del Mundo.

La selección española estará en el Grupo H de la Copa del Mundo de 2026. El conjunto europeo se medirá a Cabo Verde el 15 de junio (Mercedes-Benz Stadium de Atlanta), Arabia Saudita el 21 de junio (Mercedes-Benz Stadium de Atlanta) y Uruguay el 26 de junio (Estadio Akron de Guadalajara).

Sigue leyendo:

– Lamine Yamal rompe récord goleador con el Barcelona y supera a figuras como Messi y Cristiano Ronaldo en LaLiga

– Lamine Yamal dice que Messi es el mejor deportista de la historia

– Fernando Llorente ve complicadas las opciones de México en el Mundial

– Serge Gnabry, una nueva baja para el Mundial de 2026