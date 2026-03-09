Lamine Yamal rompe récord goleador con el Barcelona y supera a figuras como Messi y Cristiano Ronaldo en LaLiga

El joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, sigue escribiendo su propia historia en el futbol europeo. El delantero azulgrana anotó el gol de la victoria 0-1 ante el Athletic Club en LaLiga, alcanzando 19 goles en la temporada y superando así su mejor registro goleador con el primer equipo del Barcelona.

Con esta anotación, el extremo nacido en Mataró llegó además a 50 goles como futbolista profesional, una cifra impresionante considerando que aún no ha cumplido 19 años. Del total, 44 tantos han sido con el Barcelona y seis con la selección española, consolidándolo como una de las mayores promesas del futbol mundial.

Lamine Yamal supera marcas tempranas de Messi y Cristiano Ronaldo

El impacto de Lamine Yamal a tan corta edad es notable. El atacante alcanzó la cifra de 50 goles como profesional antes de cumplir los 19 años, algo que Lionel Messi consiguió después de los 20 años y Cristiano Ronaldo hasta los 21.

El futbolista del Barcelona también ha elevado su productividad ofensiva respecto a la temporada anterior. En la campaña pasada firmó 18 goles, pero necesitó 55 partidos para lograrlo. En cambio, en el presente curso ya suma 19 dianas en solo 36 encuentros, demostrando una evolución clara en su rendimiento.

A su capacidad goleadora se suma su influencia creativa: Lamine Yamal acumula también 14 asistencias esta temporada, convirtiéndose en una pieza clave en el ataque del Barça.

Máximo goleador del Barcelona en la temporada

Gracias a su espectacular rendimiento, Lamine Yamal se posiciona como el máximo goleador del Barcelona en todas las competiciones durante el curso actual.

Detrás del joven extremo aparecen varios referentes ofensivos del equipo catalán:

Ferran Torres , con 16 goles

, con Raphinha , con 14 goles

, con Robert Lewandowski , con 14 goles

, con Fermín López , con 11 goles

, con Marcus Rashford, con 10 goles

Estos números consolidan a Lamine Yamal como la principal referencia ofensiva del Barcelona, no solo por sus goles, sino también por su capacidad para desbordar, asistir y generar peligro constante.

Un récord histórico en LaLiga antes de los 19 años

Desde su irrupción en la élite, el extremo azulgrana también ha dejado huella en LaLiga. Actualmente suma 29 goles en la liga española antes de cumplir 19 años, superando los 28 tantos que logró Raúl González con el Real Madrid en la temporada 1995/96 a la misma edad.

Ningún futbolista había alcanzado esa cifra tan joven en la historia reciente de LaLiga, lo que reafirma el impacto de Lamine Yamal en el futbol español.

Pedri y Hansi Flick elogian el talento del joven delantero

Las actuaciones del atacante han generado elogios dentro del vestuario del Barcelona. El mediocampista Pedri, quien asistió en el gol frente al Athletic Club, destacó el talento del joven delantero.

“Ya estamos viendo lo que hace Lamine, la mete en la escuadra, imposible para el portero. Me ha dado las gracias por la asistencia. Es muy joven y cada vez va a ir a más. Lo que tiene que hacer es divertirse, no confiarse y seguir divirtiéndose en el campo”, comentó el canario.

Por su parte, el entrenador Hansi Flick también subrayó la importancia del ’10’ del Barcelona en momentos decisivos.

“No ha hecho su mejor partido, pero ya habéis visto lo importante que es. Entrena mucho esas situaciones, es bueno tenerle a este nivel. Decide los partidos con una sola acción”.

Además de su gol ante el Athletic Club, Lamine Yamal viene de actuaciones destacadas, como el triplete ante el Villarreal, el primero de su carrera, y su influencia en el duelo frente al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey, donde generó múltiples ocasiones de peligro.

Con apenas 18 años, Lamine Yamal se consolida como una de las grandes estrellas del Barcelona y del futbol mundial, con números que ya lo colocan en conversaciones históricas.

