Ni el golazo de Messi despoja del embrujo la casa del Inter Miami: 3-4 con Orlando City

Ni un golazo de su máxima estrella, Lionel Messi, pudo impedir que el embrujo de la nueva casa del Inter Miami, el NU Stadium, sumara un capítulo más de desaguisados al perder un increíble juego con Orlando City, desperdiciando una ventaja de tres goles y terminar perdiendo 3-4.

Messi volvió a lucirse y a echarse al equipo al hombro, pero tampoco puede hacer todo, anotar, repartir y defender al mismo tiempo, y las fallas del cuadro de las Garzas están en la retaguardia en un flojo segundo tiempo en donde se vinieron abajo para que los visitantes les dieran las vueltas.

From 3-0 down to winning 4-3. @OrlandoCitySC with one of the best comebacks you'll ever see vs. their rivals in Miami. 😤 pic.twitter.com/bZFDP0rWlj — Major League Soccer (@MLS) May 3, 2026

Orlando City, al igual que el Inter Miami, que tuvo a Messi como su gran figura, tuvo al argentino Martín Ojeda como el jugador más destacado, al lucirse con un hat-trick que fue determinante en la victoria del cuadro del centro de la Florida.

Lionel Messi, quien disputó su partido número 100 con la oncena rosada, fue, junto con su compatriota Rodrigo De Paul, uno de los jugadores que lideraron al gran primer tiempo con varias opciones de gol, pero después de tener abajo tres goles con goles de Ian Fray, Telasco Segovia y Lionel Messi

La que parecía una goleada dio inicio al minuto 3 cuando los aficionados apenas le daban el primer sorbo a su helada cerveza por medio de Ian Fray en un centro del venezolano Telasco Segovia que venció al portero Maxime Crépeau.

Messi is magical. 🔮 pic.twitter.com/v2PlU1vLuX — Major League Soccer (@MLS) May 3, 2026

Las Garzas se motivaron y minutos después el mexicano Germán Berterame estuvo a punto de lograr el segundo gol, pero su disparo salió desviado. Inter Miami siguió presionando hasta que en el minuto 15 se logró su primera llegada al minuto 15 por el argentino Martín Ojeda, quien no pudo acertar a la meta de Dayne St Clair.

MARTIN OJEDA HAT TRICK. IT'S 3-3. WOW. pic.twitter.com/HlTsJGaY23 — Major League Soccer (@MLS) May 3, 2026

Las cosas se mantuvieron de la misma forma y en el minuto 23, Inter Miami logró el 2-0 con gol de Tedesco Segovia cuando Messi combinó con Luis Suárez para que el astro argentino tomara de nuevo el balón y le pusiera un bombón a Segovia para que empujara a las redes.

Inter Miami siguió con la presión donde Messi concretó una jugada excepcional y sacó un zurdazo letal desde la medialuna del área con un movimiento magistral al minuto 33 de la primera etapa. El 10 ubicó la pelota junto al palo del arquero canadiense, que nada pudo hacer para impedir el 3-0 de Las Garzas, con lo cual el astro argentino anotó su gol 906 en su carrera y el 85 en el cuadro de la Florida.

La respuesta de Orlando City

Después llegó la respuesta de Orlando City al minuto 36 por conducto de Martín Ojeda, que aprovechó un error defensivo de las Garzas para convertir un golazo contra la meta de St. Clair. Este gol dejó caliente el partido y con las dudas de Inter Miami en su cuadro bajo.

Precisamente, Ojeda al minuto 66 acercó a un solo gol a su escuadra cuando convirtió un remate preciso y dos minutos después tuvo a la mano el empate de las acciones, pero desperdició la oportunidad en una forma increíble.

TYRESE SPICER. ORLANDO COME ALL THE WAY BACK TO TAKE THE LEAD 4-3. pic.twitter.com/2JDTySgjTm — Major League Soccer (@MLS) May 3, 2026

Pero Orlando había tomado el control de las acciones y no tardó en empatar el encuentro al minuto 79, que puso en predicamentos al cuadro local, donde ya no sentían lo duro, sino lo tupido y el acábose llegó al minuto 90+3 con una corrida de Tyrese Spicer, quien definió con suavidad para el milagroso 4-3 de la visita.

Inter Miami, con la derrota, quedó con 19 puntos, conservando el tercer puesto en la Conferencia Este de la MLS, y sumó su segunda derrota en el torneo. Su única derrota había sido en el debut, el 21 de febrero, ante Los Ángeles FC por 3-0.

Love from the Argentina fam 🇦🇷



Martin Ojeda bagged a hat trick for @OrlandoCitySC against their rivals in a 4-3 win at Miami. pic.twitter.com/Hjm3KMafoQ — Major League Soccer (@MLS) May 3, 2026

Mientras Orlando City quedó con 10 unidades y se despegó del fondo de la tabla gracias a sus dos victorias consecutivas, una victoria como una inyección de ánimo en sus aspiraciones. Ahora Inter Miami tendrá dos viajes por delante. El sábado 9 de mayo visitará al Toronto FC en el BMO Field y luego irá al TQL Stadium el miércoles 13 para enfrentarse al FC Cincinnati. El domingo 17 recibirá en casa al Portland Timbers y será local de Philadelphia Union el 24 de mayo.

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