El Chofis López mostró su inconformidad al no ser convocado para la Selección Mexicana

La nueva era de Diego Cocca ya comenzó desde el punto de vista administrativo. El estratega argentino ya realizó su primera convocatoria con 34 futbolistas, pero hubo muchas críticas sobre su lista. El Chofis fue uno de los grandes ausentes en la convocatoria, pero el jugador del Pachuca no guardó silencio y le mandó un recado al seleccionador de México.

Víctor Guzmán, Chicharito Hernández y Chofis López fueron los más pedidos en las redes sociales. Pero Javier Eduardo fue el único que ofreció una declaración al respecto. El ex jugador de las Chivas de Guadalajara también admitió su disconformidad al haberlo dejar fuera de El Tri.

“Yo también quisiera saber, voy a seguir trabajando, echándole ganas, dando lo mejor de mí y seguir preparándome para que si me llega la oportunidad pueda estar preparado. Los tiempos de Dios son perfectos, no tengo prisa, voy a seguir trabajando y me voy a seguir preparando”, dijo el Chofis en una entrevista con TUDN.

Una temporada extraordinaria

Luego de sus dificultades con las Chivas de Guadalajara y su salida a la MLS, Javier Eduardo López retomó su mejor nivel dentro de la Liga MX. El Chofis es la sensación de los Tuzos del Pachuca y ha llevado a su espalda el gran peso ofensivo del club. Javier Eduardo López acumula 6 goles y una asistencia en 10 partidos con el club. El Clausura 2023 está siendo de ensueño para el futbolista mexicano que está volviendo a recuperar su fama adquirida con el Rebaño Sagrado de Matías Almeyda. " Yo también quiero saber por qué no estoy 🇲🇽".



-CHOFIS LÓPEZ

