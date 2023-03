¿Desprecio a la Liga MX? Comisionado de la MLS descarta la fusión de los dos torneos

La Major League Soccer (MLS), y la Liga MX han fortalecido sus lazos en los últimos años. Ambos torneos ha estrechado sus manos con millonarias negociaciones y eventos. De hecho, han habido rumores de que ambos torneos podían fusionarse, pero desde la dirigencia del fútbol estadounidense no consideran necesario dicha unión.

Así lo manifestó el comisionado de la MLS, Don Garber. El representante del torneo estadounidense argumentó su postura con los diferentes torneos que ya se han establecido con equipos de los dos países.

Gᴏʟᴀᴢᴏs ᴅᴇ ᴄʀᴀᴄᴋs ⚽️💥 @brian_lozano18 Thiago Almada 🔝



✅ Fuera del área

✅ Tiro libre



Which one was your favorite? 🧐 pic.twitter.com/dfICAYldJy — Leagues Cup (@LeaguesCup) March 2, 2023

“La magia se ha dado. No es necesario combinar más nuestras competiciones, cuando tenemos todo en un torneo que bien puede ser considerado como una Liga”, dijo el comisionado en una entrevista con el diario Universal.

La MLS y la Liga MX han trabajado en conjunto en los últimos años. El All-Star de la MLS, la Campeones Cup y la Leagues Cup son los tres torneos fuertes que cuentan con participantes de ambos campeonatos. En este sentido el roce entre las dos grandes potencias de la región es constante, sin dejar de mencionar la Concacaf Liga de Campeones.

¿La MLS es superior al fútbol mexicano?

Muchos dicen que los organizadores del balompié mexicano deben sacar el mejor provecho de los torneos en conjunto con la MLS para mejorar desde el punto de vista organizativo. Pero Don Garber ofreció su opinión sobre este tema y considera que el desarrollo del balompié azteca puede seguir realizándose de la mano con el fútbol de Estados Unidos.

“La fusión la estamos viendo con la Leagues Cup (…) Creo que está la idea de que México necesita aprender de la Major League Soccer porque estamos haciendo las cosas mejor, pero no creo que esa sea la realidad. Juntos podemos crear dinámicas en la región de Concacaf donde somos influyentes”, concluyó. 🏆 Are you ready for the clash of Champions? 🗽



OFFICIAL: @MLS reigning champion @NYCFC is hosting this year #CampeonesCup against @LigaBBVAMX’s Campeón de Campeones.



🇺🇸 🆚 🇲🇽

🏟 @YankeeStadium

🗓 September 14th

🎟 https://t.co/zqV3FIbxWN pic.twitter.com/jkXGYAX0Tr— Campeones Cup (@CampeonesCup) May 4, 2022

