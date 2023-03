Javier Mascherano pudo haber dirigido a las Chivas de Guadalajara

Las Chivas de Guadalajara viven un momento de ensueño en el fútbol mexicano. A pesar de las múltiples lesiones, el entrenador Veljko Paunović ha sabido sobreponerse a las adversidades y lograr muy buenos resultados. Pero el futuro del Rebaño Sagrado pudo haber sido otro, puntualmente con Javier Mascherano a la cabeza del proceso.

El exjugador del FC Barcelona estuvo muy cerca de dirigir a las Chivas de Guadalajara. Ricardo Peláez, exdirector deportivo del club, reveló que hubo muchos acercamientos con el argentino para que sustituyera a Marcelo Michel Leaño en la dirección técnica del conjunto mexicano.

“Sí lo tenía (al director técnico), pero no podía venir en ese momento. ¿Te digo el nombre? Mascherano (…) Entonces mientras pusimos a (Ricardo) Cadena, después ya no se pudo. Lo estoy soltando aquí”, indicó el exdirectivo mexicano al programa Línea de 4.

🤯🤯“Sí lo tenía (preparado al técnico), pero no podía venir en ese momento, ¿te digo el nombre?: Mascherano”: @RPELAEZ9 confesó que quiso al 'Jefecito' como entrenador de Chivas pic.twitter.com/1B2jggFgIb — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) March 1, 2023

El “Jefecito” era catalogado como una muy buena opción para asumir el mando del Rebaño Sagrado. De hecho, el argentino habría sostenido varias reuniones con la directiva de Chivas de Guadalajara.

“Hablé con Mascherano, cuatro o cinco veces de tiempo largo, incluso ya entrevistándolo con el presidente, no se pudo ejecutar la operación por circunstancias, pero era un candidato muy cercano. El plan B”, agregó.

Mascherano viene de fracasar con Argentina

Sin embargo, el último antecedente de Javier Mascherano como entrenador no fue para nada bueno. El exjugador del FC Barcelona fracasó con la Selección de Argentina Sub-20. El plantel Albiceleste no pudo clasificar al hexagonal final del sudamericano y dejó fuera a su país de la Copa del Mundo. Esto hizo que el “Jefecito” dejara su puesto en el banquillo el pasado 1 de marzo. ❌🇦🇷 Se TERMINO el ciclo de Javier Mascherano en la SUB 20 Argentina.



Vía @estebanedul. pic.twitter.com/RNaFfe4v4o— Sudanalytics (@sudanalytics_) March 1, 2023

