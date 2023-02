Henry Martín le manda un duro mensaje a las Chivas de Guadalajara

Henry Martín es uno de los delanteros más infravalorados de la Liga MX. El atacante mexicano ha iniciado el torneo azteca con un ritmo aplastante. El delantero centro ha marcado nueve goles y se establece como el líder de la tabla de goleadores de este campeonato. Las Chivas de Guadalajara querían tenerlo en su plantilla, pero el jugador reconoció que llegar al Rebaño Sagrado hubiese sido algo de lo que se arrepentiría toda la vida.

El nivel de Henry Martín no siempre fue tan regular. El atacante azulcrema pasaba por momentos complejos que ponían en duda su participación en el Mundial de Qatar 2022. En medio de la irregularidad de Henry, las Chivas de Gudalajara pretendieron arrebatárselo a su máximo rival, pero el goleador mexicano tenía otros planes.

El gol de Henry Martín que lo mete en el top 10 de mejores goleadores en la historia del @ClubAmerica.🦅 pic.twitter.com/wysTOEBHDH — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) February 15, 2023

“Nunca me ha gustado irme mal de ningún lugar, (si iba a Chivas) no me iba a sentir que fuera yo si tomaba esa decisión de irme, me iba a arrepentir toda mi carrera por haber tomado esa decisión y creo que lo hice perfecto”, reveló Henry Martín en una entrevista con Récord.

Las críticas llovían sobre Henry Martín

En medio de la oferta de Chivas de Guadalajara, Henry Martín era muy cuestionado por los medios de difusión y aficionados de las Águilas del América. Pero el atacante mexicano logró hacerse con el temple suficiente para mantenerse en el equipo y pelear por un puesto en la plantilla.

“Siendo sincero fue difícil la decisión, porque yo estaba mal, para mí hubiera sido muy fácil tomar la decisión más ligera que era irme, salirme de toda la presión, salir de toda la crítica e intentar levantar en otro lugar, tomar confianza en otro equipo y empezar de cero porque aquí la prensa me criticaba, la afición me criticaba, en la cancha no estaba respondiendo y la misma presión externa me estaba matando”, concluyó. ¡HENRY MARTÍN FIRMÓ SU GOL 77 CON EL AMÉRICA! 🔥⚽



QUEDA DÉCIMO EN SOLITARIO EN ESTA PRESTIGIOSA LISTA AZULCREMA 🦅



¿Con cuántas anotaciones terminará con esa camiseta? https://t.co/BqXLaEltdl pic.twitter.com/aWuJcu25fF— ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 15, 2023

El ex jugador de Xolos de Tijuana ha jugado 198 partidos en el torneo azteca. Henry Martín tiene en su registro 77 goles, una cifra bastante alta a pesar de las constantes críticas sobre él.

También te puede interesar:

·Nicolás Larcamón manda un reclamo a Chivas de Guadalajara

· Christian Atsu: rescatan el cuerpo sin vida del futbolista ghanés que llevaba más de 10 días desaparecido tras el terremoto de Turquía

· Henry Martin orgulloso de estar entre los 10 goleadores históricos del Club América